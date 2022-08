Gli uragani mediterranei (Medicanes) sono cicloni intensi che acquisiscono caratteristiche tropicali, e producono venti e precipitazioni estremi, causando un serio pericolo per le aree popolate lungo le coste mediterranee.

Capire come i Medicanes muteranno con il riscaldamento globale rimane, tuttavia, una sfida per il futuro, perché la risoluzione e le simulazioni numeriche dei modelli matematici, ad oggi risultano di alta affidabilità.

Spesso viene detto che i Medicanes potrebbero cambiare di frequenza e forse intensità a seguito del riscaldamento globale. Di recente è sotto test un modello matematico ad alta risoluzione accoppiato ad uno globale di 25 km di risoluzione.

Il programma prevede una rappresentazione realistica dei Medicanes nelle condizioni climatiche attuali. Ebbene, sé stato riscontrato che, nonostante una diminuzione della frequenza, i Medicanes sono divenuti potenzialmente più pericolosi alla fine dello scorso secolo. Si sono presentati con una maggiore durata, oltre che con venti e precipitazioni più intensi.

L’evoluzione di intensità dei Medicanes è dovuta ad una loro struttura più robusta simile a un uragano e sono principalmente limitati all’autunno. Pertanto, il continuo riscaldamento antropogenico aumenterà i rischi associati ai Medicanes anche in uno scenario intermedio, potrebbero avere potenziali conseguenze in ampie aree del Mediterraneo.

Un modello matematico ad alta risoluzione è stato sviluppato di recente, ed è il primo modello globale accoppiato che simula realisticamente la formazione di uragani nel Mediterraneo.

Gli uragani del Mediterraneo diventano potenzialmente più pericolosi a causa dell’aumento del vento, della durata e delle precipitazioni.

Le modificazioni rispetto al passato si verificano principalmente in autunno, con una struttura del Medicane più robusta e simile a un uragano.

Potrebbero aumentare la loro intensità per le calde acque del Mediterraneo sempre più calde.

Come detto, i Medicanes sono sistemi meteorologici dannosi che si formano sul Mar Mediterraneo, ricordano i cicloni tropicali. Hanno un forte impatto sociale; è importante capire come il riscaldamento globale li influenzerà.

A causa della loro piccola scala, i modelli climatici hanno avuto un’affidabilità limitata nelle loro proiezioni.

Il nuovo modello matematico simula in modo realistico la formazione dei Medicanes e ha permesso di ottenere nuove informazioni su come il cambiamento climatico antropogenico potrà alterare le loro caratteristiche in futuro. Si è riscontrato che, nonostante si prevede che riducano la loro presenza, aumenteranno la loro potenziale distruttività. Questo perché venti e precipitazioni saranno più forti e duraturi. Si prevede inoltre che i Medicanes acquisiscano una struttura più simile a un uragano.

I Medicanes, come detto, hanno forti similitudini con i cicloni extratropicali. I Medicanes subiscono un processo di transizione tropicale sulle acque del Mar Mediterraneo. Assomigliano ai cicloni tropicali poiché sviluppano un nucleo caldo, una struttura simmetrica e nuvole convettive concentriche attorno a un’area centrale simile a un occhio: l’occhio del ciclone.

In conclusione, il Medicane, noti come TLC (Tropicale Like Cyclon), sono un fenomeno meteo estremo che è tipico del Mediterraneo, e con le temperature più elevate, e quest’anno sono molto superiori alla media, potrebbero avere una maggiore potenza.

Tuttavia, queste tempeste, per nostra fortuna, non hanno mai avuto intensità, ad oggi, simile a quelli dei Tropici, anche se alcuni di quelli che si sono formati nell’ultimo ventennio, sono stati classificati come categoria 1 della scala Saffir-Simpson (vento 119-153 km orari).

Credit rmets.onlinelibrary.wiley.com