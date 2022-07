Le condizioni meteo sono pessime, eppure c’è bel tempo diffuso in Italia, ma non di certo un clima piacevole come dovrebbe essere nella stagione estiva. Aspettiamo l’Estate per stare all’aria aperta, e tantissimi invece sono costretti a vivere tappati in casa perché all’esterno la temperatura è talmente elevata, che l’aria scotta.

L’Italia ha la fortuna di essere immersa nel mare, il quale, precocemente, vede incrementata la sua temperatura ai picchi massimi stagionali, rilasciano un’eccessiva umidità nell’aria. Ed ecco che il caldo diventa afoso. C’è inoltre una parte del nostro Paese che risulta meno fortunata, ed è gran parte del Nord Italia, soprattutto il settore ovest, che è l’area con minor influenza del mare. Qui d’Estate la temperatura si pone su livelli elevati, al pari di località del Centro Sud. La ragione è il clima continentale, lo stesso che d’Inverno è motivo di un clima rigido.

Il caldo di questi giorni al Nord Italia è da record, con profonde somiglianze con i giorni peggiori dell’Estate 2003. Inoltre, c’è la siccità ad aggravare la situazione.

Però, il caldo non durerà in eterno, e l’anticiclone africano che è causa del dissesto climatico potrebbe iniziare a perdere forza, aggredito da nord da infiltrazioni d’aria umida e instabile che scorrono dalla Francia verso la Germania, e che sono già giunte a ridosso dei nostri crinali alpini, dove nei versanti esteri, hanno causato nubifragi e potenti grandinate.

La prova di forza dell’aria oceanica potrebbe aver successo, ma con gradualità, anche se con effetti che potrebbero dar luogo a temporali alquanto severi come intensità.

Siamo alla fine di Luglio, manca una manciata di giorni e ci troveremo ad Agosto, e a questo punto gli sguardi saranno puntati al Ferragosto. Quel periodo dell’anno sacro, non solo per la Festività religiosa, ma anche perché tantissimi italiani si troveranno in vacanza.

Ebbene, dopo tutto questo bel tempo, la domanda spontanea che viene è quali condizioni meteo avremo, se farà caldo da togliere il fiato, oppure se avremo un clima d’Estate vivibile. Orbene, siamo distantissimi da quei giorni, però con il supporto dei super calcolatori riusciamo a tracciare le prime proiezioni climatiche per quel periodo, da non confondere con previsioni meteo.

Ci siamo avvalsi dei dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e del NCEP per avere una visione ampia del clima che avremo attorno alla metà Agosto, il tutto con ampie approssimazioni.

TEMPERATURA

In un esteso periodo che va dal 10 al 20 Agosto, la tendenza è quella di avere temperature sopra la media diffusamente in tutta Italia. Non sono da escludere eccessi di temperatura nel Centro Sud, la Sardegna e la Sicilia, ovvero, onde di calore.

NUBI, PIOGGE

Tutte le regioni costiere, eccezion fatta per le coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, vengono mostrate con scarsa possibilità di pioggia. Non sono da escludere eventuali sporadici temporali in Adriatico.

La situazione appare ben differente nel Nord Italia, con temporali moderatamente probabili, ma a carattere sparso, nella regione alpina e prealpina, le alte pianure della Val Padana, ovvero quelle aree solitamente più soggette ai temporali estivi. Infatti, appare probabile il rischio di temporali in questa area. Ma non ci saranno maltempo e basse temperature.

Rischio di temporali passeggeri anche in Appennino, soprattutto quello abruzzese.

OSCURO FERRAGOSTO, PERCHÉ

Bel tempo equivale a meteo soleggiato, ma non di certo al rischio di onde di calore molto fastidiose, con afa opprimente nelle aree costiere, tanto da rendere impegnativo il buon riposo notturno senza climatizzatore.

I temporali attesi nelle zone interne, ma soprattutto nelle Alpi, “abituati al bel tempo come siamo”, appaiono a molti disturbi per la vacanza, specie da coloro che si recano da quelle parti solo alcuni giorni. Eppure, fanno parte del bel clima di quelle aree, la pioggia rinfresca le campagne e riempie d’acqua torrenti, cascate e fiumi. Ma il rischio di temperature elevate incombe, e questo potrebbe dare altre noie, specie per chi si reca in altra montagna, vista l’instabilità dei ghiacciai.

In una visione d’insieme, questa Estate è pessima sotto ogni aspetto del clima, e Agosto, non promette affatto bene, in quanto di normalità meteo climatica non se ne vede traccia.