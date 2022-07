Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare conferma l’ondata di caldo sull’Italia. Potrete seguire la versione originale sul sito web dell’Aeronautica Militare.

Nella lettura del bollettino meteo dell’Aeronautica Militare si percepisce il ritorno della pioggia nelle regioni settentrionali, dove andrebbe a prevalere un regime pluviometrico nella media del mese di agosto.

Si tenga conto che queste sono previsioni climatiche, e non di certo puntuali. Perciò andranno sempre confermate dagli aggiornamenti a breve termine.

Le precipitazioni vengono indicate anche nelle regioni centromeridionali nella media, ma come leggerete più avanti, ciò non significa che saranno abbondanti.

Consultando le previsioni a lungo termine del Centro Meteo Europeo (ECMWF) troviamo varie conferme al bollettino meteo dell’Aeronautica Militare.

È da giorni che evidenziamo che con agosto si dovrebbe ridurre sensibilmente la situazione di siccità che attanaglia le regioni settentrionali italiane. Va però detto che le nostre analisi sono meno ottimistiche rispetto a quelle che vediamo qui nel bollettino meteo climatico dell’Aeronautica Militare.

25 – 31 Luglio 2022

La prima settimana di previsione inizierà all’insegna di un debole regime ciclonico al Nord Italia, mentre persisterà quello anticiclonico sul resto del Paese. A seguito di ciò, nelle regioni settentrionali si potrebbero avere precipitazioni, ma a nostro avviso però soprattutto sull’area a nord del fiume Po. Il bollettino ufficiale indica che si potrebbero avere precipitazioni leggermente al di sopra della media del periodo al Nord Italia, mentre al di sotto sul resto del Paese. Per quanto attiene le temperature saranno ovunque al di sopra della media climatologica.

01 – 07 Agosto 2022

Nella seconda settimana di previsione dovrebbe smorzare la forza l’influenza del flusso oceanico nelle regioni settentrionali. Però, dovrebbe permanere, presumibilmente dell’instabilità atmosferica. Invece la forza dell’anticiclone africano dovrebbe ridursi sul resto d’Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni queste sono previste nella media del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature proseguiranno a permanere ovunque al di sopra.

08 – 14 Agosto 2022

Nessuna particolare variazione è attesa in questa terza settimana rispetto alla precedente, con i quantitativi di precipitazione che continuano ad essere nella media del periodo e quelli di temperatura ovunque al di sopra.

Se ne deduce, che nelle regioni settentrionali si potrebbero manifestare delle precipitazioni, a questo punto addirittura nella media dell’area alpina e prealpina, dove potrebbero essere perciò abbondanti, come da media climatica.

15 – 21 Agosto 2022

Situazione invariata anche nell’ultima settimana, con i quantitativi di precipitazione che continuano a mantenersi nella media del periodo su tutta Italia, ma con temperatura ovunque al di sopra. Quindi, il mese di agosto proseguirà sulla falsariga del mese di luglio, con temperature superiori alla media. Invece, come abbiamo letto, ci sarebbero possibili precipitazioni un po’ ovunque, al contrario di quanto avviene a luglio. E nell’area alpina e prealpina, ma questo punto un po’ tutto il Nord Italia, potrebbe vedere delle piogge.

Lo ricordiamo ancora, l’estate mediterranea prevede che nella Penisola italiana, Sardegna e Sicilia vi sia una quasi totale assenza di precipitazioni, con eventuali eventi soprattutto nel settore adriatico e le regioni appenniniche. Il Nord Italia, invece, soprattutto nella parte alpina e prealpina, dovrebbe vedere delle precipitazioni abbondanti. E soprattutto, col trascorrere di agosto, queste dovrebbero manifestarsi un po’ su tutte le regioni settentrionali.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.