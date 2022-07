Il Vecchio Continente si appresta a vivere una nuova fase meteo all’insegna del caldo estremo in varie nazioni, nell’ambito di un’estate finora già molto rovente. Da diversi giorni il caldo imperversa sulla Penisola Iberica, con temperature eccezionalmente elevate e allerta rossa legata anche agli incendi.

La soglia dei 45 gradi si è superata oggi, mercoledì 13 luglio, in alcune località spagnole. La località più calda è risultata Almonte, dove la colonnina di mercurio si è fermata a +45,6°C. Le aree maggiormente roventi sono quelle del sud e sud-ovest tra l’Andalusia e l’Estremadura.

Oltre alla Spagna, anche il Portogallo è in un vero e proprio braciere. Fra i valori più significativi, segnaliamo i 44 gradi di Évora e i +43°C di Beja. In qualche zona si sono però raggiunti i 46 gradi sfiorando il record di temperatura massima nazionale. Notevoli anche i 40 gradi che si sono misurati all’aeroporto di Lisbona.

Caldo più forte in risalita a latitudini più elevate

Questo caldo è solo agli inizi, ma soprattutto sembra avere tutte le possibilità di risalire più a nord in modo imponente, fino ad assumere carattere di eccezionalità su Francia ed Inghilterra. In queste zone si collocherà il cuore dell’anomalia con una bolla caldissima di matrice subtropicale.

Il momento clou della calura è atteso per l’inizio di settimana e in particolare per martedì 19 luglio, quando sono attese temperature di 36-38 gradi in molte parti dell’Inghilterra. Se confermato, il caldo rischia di rompere dei record storici sulle Isole Britanniche.

A Londra il record risale al 2019 con 37,9°C, mentre il record a livello nazionale è di +38,7°C a Cambridge, sempre nel 2019 che spodestò il vecchio primato di +38,5°C nel Kent del Giugno 2003. Sembrano esserci per tutte le potenzialità per raggiungere temperature simili.

L’ondata di caldo si sposterà poi verso levante, puntando verso la Germania, le Alpi e l’Italia dove è previsto il picco di calore attorno a metà della prossima settimana. I picchi di temperatura più elevati potrebbero spingersi sino a 38-40 gradi, anche se si temevano valori ancor più elevati dai precedenti aggiornamenti.