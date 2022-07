Le autorità di tutta l’Europa meridionale sono adoperate da giorni, ma specialmente da domenica per controllare i grandi incendi che sono scoppiati in Spagna, Grecia e Francia.

Inoltre, al momento sono centinaia i morti imputabili all’aumento delle temperature. E gli scienziati, i meteorologi gridano l’allarme, il cambiamento climatico sta accentuando ogni fenomeno atmosferico.

Finora, più di 1.000 morti sono state attribuite all’ondata di caldo in Portogallo e Spagna.

In Spagna, gli elicotteri hanno gettato acqua sulle fiamme. A terra è stato spesso impossibile operare per le temperature altissime causate dal caldo africano e dai fuochi. In alcune aree vicine agli incendi sono state misurate temperature di oltre 55°C.

Da giorni la Spagna è assediata dagli incendi, e stanno spazzando boschi secolari. Secondo i dati disponibili ad oggi, un’area estesa quanto la Valle d’Aosta è andata in fiamme.