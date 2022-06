TENDENZA METEO SINO 7 GIORNI

In Italia, in linee generali, si sta verificando un abbassamento della temperatura nelle aree esposte alle correnti che si stanno instaurando da nord-ovest, soprattutto laddove provengono dal mare. L’evoluzione meteo prospetta una certa instabilità atmosferica per questa settimana, in quanto le correnti oceaniche riusciranno a traghettare verso l’Italia aria umida e instabile, ma anche più fresca di provenienza oceanica.

Pertanto, si consoliderà l’abbassamento della temperatura, e poi con l’infiltrazione di sistemi perturbati e instabili provenienti principalmente dal Golfo di Biscaglia, ampie aree d’Italia subiranno periodi favorevole allo sviluppo di temporali che potrebbero assumere forte intensità.

Come sottolineato dal bollettino meteo valido 7 giorni, un primo cambiamento si verificherà già martedì 7 giugno, con instabilità atmosferica in repentino aumento al Nord Italia, seguita da un nuovo impulso di aria instabile che giungerà mercoledì 8 giugno, sempre sul Nord Italia, dove a questo punto si formerà un minimo di bassa pressione.

La bassa pressione della giornata di giovedì si porterà lungo l’Adriatico, trascinando dietro di sé la massa d’aria instabile che andrà a innescare lo sviluppo di temporali lungo l’Adriatico e l’Appennino, e favorendo un diffuso abbassamento della temperatura. Sui bacini occidentali, e quindi soprattutto in Sardegna, ci sarà un rinforzo consistente del vento di maestrale un abbassamento ulteriore della temperatura.

Nel prossimo fine settimana tenderà nuovamente instaurarsi un regime anticiclonico, e una bassa pressione in rotta verso la Penisola Iberica favorirà un flusso di aria piuttosto calda verso l’Italia, dove avremo un sensibile aumento della temperatura.

TENDENZA METEO CLIMATICA SINO 15 GIORNI SINO AL 22 GIUGNO

Il meteo lungo termine prospetta condizioni estremamente favorevoli per l’Italia, con l’avvio di correnti meridionali e soprattutto un rinforzo consistente dell’anticiclone africano. Aria rovente tenderà a mettersi in moto verso la Spagna e il Portogallo, e poi gran parte della Francia.

Il nuovo evento meteo sembrerebbe avere maggiore influenza verso la Sardegna e le regioni nordoccidentali italiane, ma essendo attualmente piuttosto distanti da quel periodo di previsione, la rotta di questo grande caldo potrebbe cambiare. Alcune proiezioni la prospettano verso l’Italia in modo più incisivo, altre invece con minore influenza.

La nuova masse d’aria calda che si propagherà verso il bacino occidentale del Mar Mediterraneo potrebbe avere caratteristiche di eccezionalità, e potrebbe portare le temperature su valori prossimi ai record storici.

Verosimilmente, verso la terza decade di giugno, nuove masse d’aria fresca e instabile si potrebbero dirigere verso l’Europa centrale, e avvierebbero il rischio di nuova ondata di temporali al Nord Italia. Ma avremo modo di discuterne con lui approfondimenti.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.