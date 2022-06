METEO SINO AL 12 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

I primi temporali che si sono scatenati sul Nord Italia hanno dato avvio al cambiamento meteo, con lo stop al dominio anticiclonico africano che ha portato temperature altissime. In quest’inizio di settimana l’alta pressione ed il caldo insistono al Centro-Sud, ma un nuovo consistente impulso d’aria fresca ed instabile si dirige sulle Alpi.

Il fronte perturbato farà irruzione martedì al Nord, con ritorno di rovesci e temporali anche forti, associati ad un ulteriore calo delle temperature. Le precipitazioni si estenderanno a parte del Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Marche. Aria più fresca accompagnerà questo nuovo passaggio temporalesco, con il caldo africano ormai confinato al Sud.

A seguito di questo peggioramento le temperature caleranno in modo netto. Entro mercoledì il caldo eccessivo terminerà anche all’estremo Sud, probabilmente al prezzo anche di alcuni temporali. Giovedì una nuova perturbazione porterà una nuova sfuriata di precipitazioni sull’Italia. Di certo, il ricambio d’aria sarà il dato più saliente, con temperature più vicine alla norma.

Avremo finalmente qualche giorno di clima estivo più gradevole. Questo refrigerio non durerà probabilmente a lungo, con il ritorno dell’anticiclone africano a partire dal weekend. Ci sarà così un nuovo progressivo aumento delle temperature e l’avvio di un’ondata di calore che si farà intensa a partire dall’inizio della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 7 Giugno: precipitazioni fin da inizio giornata al Nord, con fenomeni più intensi e diffusi tra Lombardia e regioni di Nord-Est. In giornata rischio violenti temporali anche in Emilia Romagna. Sul Centro Italia tendenza a peggioramento con qualche rovescio anche di forte intensità su Toscana, Umbria e Marche. Ancora stabile al Sud. Temperature in netto calo al Centro-Nord.

Mercoledì 8 Giugno: schiarite in avvio di giornata al Nord, ma a seguire nuovi temporali sparsi dalle Alpi alle pianure., ma in giornata tornerà qualche precipitazione sulle Alpi. Sul Centro Italia variabilità più accentuata tra Appennino e versanti adriatici, con scrosci di pioggia specie al pomeriggio. Al Sud arrivano temporali più probabili tra entroterra campano, Lucania e Puglia.

Giovedì 9 Giugno: variabilità al Nord, con precipitazioni sul Nord-Est. Sul Centro Italia precipitazioni intermittenti, più frequenti al pomeriggio lungo la fascia adriatica e appenninica. Nubi e piogge anche al Sud Peninsulare, con fenomeni localmente intensi in Puglia.

Ulteriori tendenze meteo: ritorna l’anticiclone da venerdì, in un contesto climatico ovunque gradevole. A seguire, torna gradualmente il caldo africano su tutta Italia, a partire dal Nord e dai versanti tirrenici.