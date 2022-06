L’energia disponibile per il primo impulso d’aria instabile che sta raggiungendo l’Italia nordoccidentale è considerevole, così che il primo blocco che ha raggiunto il Piemonte e la Liguria, e in questi istanti il nord-ovest della Lombardia, sta generando temporali di eccezionale intensità.

Varie località sono state colpite già da grandinate di grosse dimensioni, ma soprattutto raffiche di vento che superano l’intensità di oltre i 100 km/h. Segnalati anche rovesci di pioggia torrenziale.

I temporali sono accompagnati da una micidiale caduta di fulmini che stanno causando anche blackout elettrici. Inoltre, i temporali molto intensi, nelle prossime ore, potrebbero portare ad un rallentamento del traffico aereo.

Da segnalare che i temporali hanno raggiunto stamattina presto anche la costa occidentale della Sardegna e la Corsica, ma tuttavia con nubi dalla base molto alta e le precipitazioni sono state veramente irrisorie, se non nulle. In gran parte dei casi non si è superato il millimetro di precipitazione.

In questo istante sembrerebbe che un temporale stia per raggiungere anche Milano. Temporali intensi hanno raggiunto il sud ovest della Lombardia, altri la Valtellina occidentale e l’alto lago di Como. Violente gradinate si sono verificate varie località del Lago Maggiore, in provincia di bel Biella, ma sparse qua e là in Piemonte.

In montagna le forti grandinate hanno imbiancato il paesaggio come dopo una nevicata. Le condizioni meteo peggioreranno nelle prossime ore sensibilmente, confermando l’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile, oltre che le nostre previsioni meteo.