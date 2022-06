Dalle prime ore di stamattina, è atteso un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, questo nelle regioni del Nord. Sono attesi temporali anche di forte intensità con grandinate associate a raffiche di vento.

Viene poi citato un graduale abbassamento della temperatura a partire dalle regioni settentrionali, e che si estenderà alle altre.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, martedì 28 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, sono attese su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione, nel corso della mattinata a Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Toscana settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta meteo gialla per rischio temporali in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emila-Romagna, Veneto e Toscana Settentrionale, e per rischio idrogeologico in Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e parte della Lombardia.

Segnaliamo che i primi violenti temporali sono già in atto su alcune aree del Piemonte, con accompagnate raffiche di vento e cadute di grandine anche di medie dimensioni.

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it)