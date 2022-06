L’Italia è sede di contrasti, come evidente dal meteo temporalesco al Nord che contrasta ancora con lo scenario di caldo estivo su parte del Centro-Sud. Le correnti atlantiche continuano ad abbassarsi di latitudine, mettendo sempre più in crisi l’anticiclone che sarà costretto a battere in ulteriore ritirata.

Questi primi impulsi d’instabilità hanno faticato a penetrare lungo la Penisola e sfilano i Balcani. Diverso sarà invece il destino della perturbazione attesa mercoledì al Nord e che poi transiterà verso il Centro-Sud con il suo carico di piogge e temporali.

Il caldo africano sarà così scalzato dall’ingresso veemente dell’aria fresca al seguito della nuova perturbazione. Le temperature caleranno già da mercoledì di qualche altro grado, con punte di 32-34 gradi tra il Sud e la Sicilia. Il caldo sarà ancora presente su molte parti d’Italia, ma non più eccessivo.

Calo temperature notevole al Centro-Sud

Nella giornata di giovedì ci sarà un deciso crollo termico, più importante sulle aree del Centro-Sud coinvolte dal maltempo, in particolare lungo i versanti centrali adriatici. La flessione termica continuerà ancora venerdì su tutto il Sud e parte del medio-basso versante adriatico. L’aria fresca irromperà anche in Sicilia.

L’apice di questo refrigerio è atteso entro venerdì, con le temperature che crolleranno localmente anche di 12-15 gradi rispetto ai valori di questi primi giorni di settimana. L’abbassamento termico sarà notevole, tanto che in alcune zone la temperatura si porterà anche sotto le medie.

Lo stop all’Estate non durerà a lungo. Nel weekend tornerà ad affacciarsi l’anticiclone africano, che determinerà un rialzo termico più avvertito al Nord, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna. Le temperature si riporteranno sopra le medie, con punte sopra i 32 gradi.

Il caldo è atteso in intensificazione ad inizio settimana, quando le correnti nord-africane investiranno più direttamente l’Italia. I termometri punteranno di nuovo i 35 gradi ed oltre, anche se è ancora presto per capire esattamente l’entità e la durata di questa nuova ondata di calore.