Il maltempo, che sta colpendo il Nord Italia, rappresenta l’avvisaglia di uno sconquasso meteo che nei prossimi giorni si farà sentire al Centro-Sud. Il flusso delle correnti atlantiche, che pilotano aria sempre più fresca, tende infatti a scendere di latitudine e a traghettare ulteriori impulsi instabili.

L’anticiclone africano è così costretto a retrocedere in parte verso sud e in parte verso ovest, per via del flusso di correnti fresche in ulteriore affondo tra l’Italia e i Balcani. Questo indebolimento dell’anticiclone favorisce la comparsa di instabilità anche al Centro-Sud, a precedere un peggioramento meteo più deciso.

Nel corso di mercoledì un nuovo fronte raggiungerà il Nord Italia, portando nuovi rovesci e temporali dalle Alpi alle pianure. La parte più attiva del fronte andrà a coinvolgere il Nord-Est e l’Emilia Romagna. In queste zone il clou del maltempo è atteso nella notte tra mercoledì e giovedì.

Forte instabilità in rotta verso il Centro-Sud Italia

Questa perturbazione, a differenza della precedente, riuscirà a penetrare con irruenza verso sud-est, accompagnata da un nucleo depressionario che sfilerà tra l’Adriatico ed i Balcani. Di conseguenza, giovedì gli effetti del fronte si sentiranno al Centro-Sud, con arrivo di rovesci e temporali più intensi lungo i versanti adriatici.

L’aria più fresca al seguito di questo fronte porterà un deciso calo termico, scalzando gli ultimi rimasugli di caldo africano anche all’estremo Sud. Il refrigerio sarà notevole, tanto che le temperature scenderanno sotto media soprattutto sulle aree più coinvolte dal maltempo.

Questo break estivo proseguirà anche sino a ridosso del weekend. La giornata di venerdì sarà infatti ancora all’insegna della marcata instabilità tra le regioni adriatiche centro-meridionali, buona parte del Sud Peninsulare e il nord della Sicilia.

A seguire, si affaccerà di nuovo l’anticiclone che contribuirà a riportare il bel tempo nel weekend. Il clima sarà ancora gradevole o fresco tra il Sud e parte dei versanti adriatici, mentre nuovi flussi africani riporteranno un progressivo aumento delle temperature sul Nord, sulla Sardegna e sulle tirreniche.