Il caldo d’inizio Giugno sta cedendo ora il passo ad un rilevante cambiamento meteo. Dopo il Nord, toccherà anche al Centro-Sud avere a che fare con i temporali. Correnti d’aria fresca hanno messo l’Italia nel mirino e scalzeranno completamente quel che resta dell’aria calda legata all’anticiclone.

La canicola africana sarà quindi spazzata via e tornerà a rintanarsi a latitudini più meridionali, come è normale attendersi in questo periodo. Il ridimensionamento termico raggiungerà il culmine tra giovedì e venerdì, almeno al Centro-Sud, con la colonnina di mercurio che si porterà localmente sotto media.

Stiamo parlando di una flessione termica superiore localmente anche di 10 gradi rispetto all’inizio della settimana. La rinfrescata, sulla base delle ultime proiezioni, sarà infatti superiore alle attese, in quanto la circolazione nord-atlantica investirà più direttamente l’Italia.

Non avremo solo una parentesi di fresco, ma anche una fase di acuta instabilità che riguarderà il Centro-Sud e la Sicilia. Dopo tutto il caldo accumulato per giorni, una simile irruzione fresca non sarà indolore e inevitabilmente i temporali potranno assumere carattere di forte intensità.

Rimonta anticiclone africano dal weekend

Nel weekend lo scenario cambierà di nuovo completamente. L’anticiclone in rinforzo da ovest sarà infatti coadiuvato da un apporto crescente di masse d’aria calde subtropicale. Le temperature risaliranno così rapidamente la china, a partire dal Nord, dalle regioni tirreniche e dalla Sardegna.

In una prima fase, l’Italia si troverà lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico e quindi alle prese con un flusso di correnti settentrionali, più fresche tra regioni adriatiche e Sud dove resteranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diurni.

Il caldo entrerà maggiormente nel vivo da inizio della prossima settimana, quando si inizierà a patire anche l’afa. Le temperature si riporteranno ben sopra la media, con picchi probabilmente superiori ai 35 gradi sulle pianure del Nord e zone interne del Centro. I valori termici saliranno nettamente anche al Sud.

L’ondata di calore ci accompagnerà probabilmente per tutta la prima metà della settimana, anche se è presto per dirlo, in attesa di successive novità. Tuttavia, un indebolimento dell’anticiclone lungo il suo perimetro settentrionale potrebbe riportare aria più instabile e temporali sul Nord Italia già attorno al 15 Giugno.