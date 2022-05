A causa della presenza di una vasta area di bassa pressione di origine scandinava che si sta estendendo rapidamente verso il Nord Italia, dove giungerà aria più fredda in quota. I bassi strati sono estremamente caldi, in queste ore si registrano temperature a Milano di 32 °C in città, ma ci sono picchi di 33° e oltre nella Lomellina.

I primi temporali si stanno verificando in queste ore nella provincia di Brescia, e si stanno gradualmente estendendo verso la bergamasca.

La Protezione Civile indica che nel pomeriggio avremo un’intensificazione del vento da est in pianura nella fascia pedemontana, con raffiche.

Il livello di allerta diffuso e giallo per rischio temporali.

L’avviso meteorologico indica che per la prima parte della giornata di domenica 29 maggio ci saranno condizioni instabili, con la possibilità di precipitazioni sparse, più insistenti sui settori alpini prealpini centro-orientali. Possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi.