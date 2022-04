E’ una possibilità, apparsa improvvisamente nelle proiezioni di quei modelli previsionali capaci di spingersi più in là nel tempo. Chiaramente stiamo parlando dell’Anticiclone Africano e di tutti gli annessi e connessi meteo climatici.

Non prendete quel che stiamo scrivendo per oro colato, ci mancherebbe, d’altronde mancano un paio di settimane e in meteorologia un range temporale così ampio può vuol dir tutto e il contrario di tutto. Ma se facciamo due più due, ovvero se sommiamo a tale visione anche le proiezioni stagionali il risultato è quattro.

Quando abbiamo parlato di proiezioni stagionali, per chi non lo sapesse, abbiamo evidenziato scenari orientati al caldo anomalo – ovviamente africano – e alle abbondanti precipitazioni. Ecco, diciamo che maggio potrebbe iniziare subito estivo.

Caldo africano, sì, perché gli affondi depressionari – che continueranno a verificarsi – potrebbero puntare la Penisola Iberica e poi il Nord Africa. A quel punto, chiaramente, entrerebbe in scena il temibile Anticiclone subtropicale.

Possiamo dirvi, in questo momento, che potrebbe fare molto caldo. Potrebbero arrivare termiche, a 1500 metri, davvero alte. Parliamo di oltre 20°C, che se confermati si tradurrebbero in picchi di 34-35°C a livello del suolo. Estate, anzi, piena estate fin da subito. Senza scordarci che saremo a maggio, non a lunedì e neppure ad agosto.

Per quanto riguarda le piogge beh, per quelle ci sarà tempo. Al momento possiamo soltanto fare affidamento sulle visioni modellistiche stagionali e se ci dicono che pioverà più del dovuto non facciamo fatica a crederci. Hanno avuto ragione in Inverno, stanno avendo ragione anche in Primavera.