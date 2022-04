Negli ultimi anni è capitato di avere a che fare con mesi di maggio decisamente piovosi. Veniamo, ormai è arcinoto, da un Inverno che dal punto di vista meteo climatico non ha avuto granché di interessante, soprattutto ha lasciato una pesante eredità in termini di siccità stagionale.

La Primavera, fortunatamente, ha mescolato le carte in tavola avvalendosi di un cambio di marcia della circolazione emisferica. Tutto sta nella progressiva dissoluzione del Vortice Polare, che come al solito sta preparando l’atmosfera ad accogliere la bella stagione.

Ed allora ecco le turbolenze, seppur non così eclatanti come magari ci si poteva immaginare. Vero è che ha fatto freddo, vero è che ha nevicato, vero è che su alcune regioni ha piovuto abbastanza mentre su altre meno. Ora però qualcosa di nuovo s’intravede, ovvero un risveglio dell’Atlantico che promette svariate perturbazioni.

Sarà così anche a maggio? Qualche giorno fa abbiamo iniziato a proporvi le proiezioni modellistiche stagionali, evidenziando come puntino in direzione di anomalie termiche positive – tanto per cambiare – ma anche verso precipitazioni importanti.

Ecco, tali proiezioni hanno trovato ulteriori riscontri e siamo dell’idea che maggio potrebbe proporci svariate fasi di brutto tempo. Attenzione, perché su alcune regioni potrebbe piovere davvero tanto, più del dovuto. Potrebbero esserci parecchi temporali, anche violenti, accompagnati dalle prime vere grandinate stagionali.

Diciamo che potrebbe far caldo, ok, ma potrebbe piovere parecchio. Che poi, se volete la nostra opinione, non siamo così convinti che l’aria africana sia capace di dominare la scena. Secondo noi è più probabile che possa essere l’Atlantico il dominatore incontrastato, poi per carità, potrebbero esserci le prime sfuriate calde dal sapore estivo, ma la vera estate dovrebbe arrivare a giugno.