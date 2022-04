L’ultimo meteo Aeronautica Militare mensile è come poche volte avevamo letto, i prossimi 30 giorni potrebbero essere caratterizzati da temperature e precipitazioni nella media del periodo; quindi, dovremmo avere il graduale aumento della temperatura che è tipico verso Maggio, il ritorno vero della pioggia sull’Italia, ma a questo punto, piogge anche molto abbondanti nella fascia alpina, prealpina, l’Appennino settentrionale.

Ecco una nostra analisi nel dettaglio sulla base dei dati diffusi dall’Aeronautica Militare:

25 Aprile – 01 Maggio 2022

Dovremmo avere correnti occidentali mediamente umide su tutta l’Italia, con conseguenti regimi termici e pluviometrici nella media del periodo. Questo aspetto lo rileviamo nelle previsioni a breve e medio termine, ma con un nostro focus sui modelli matematici, rileviamo anomalie pluviometriche anche rilevanti.

ECMWF con la previsione sino a 10 giorni prospetta insicurezza nel prevedere una buona piovosità nella Penisola italiana. E se in precedenti run vedeva tantissima pioggia non solo al Nord Italia, il run 12z del 22 aprile ha dissolto le probabilità. Quello in uscita a breve potrebbe cambiare le prospettive, sottolineando perciò eventuale incertezza previsionale anche tra il breve e medio termine.

Davvero poca pioggia è attesa nelle coste italiane, però la buona notizia è la prospettiva di piogge nel Nord Italia, in particolare Alpi e Prealpi, poi Liguria centro orientale e Toscana settentrionale.

2 – 08 Maggio 2022

Viene prospettato dall’Aeronautica Militare un regime di correnti zonale, con conseguente assestamento dei regimi termici e pluviometrici all’interno del range medio del periodo. Quindi, avremmo condizioni meteo climatiche nella norma.

Per le Alpi e Prealpi ci sarebbe tanta pioggia, ottima notizia per i grandi fiumi e le colture della Valle Padana, ma anche per quel minimo di energia idroelettrica prodotta in Italia.

9 – 15 Maggio 2022

Regimi termici e pluviometrici nella media del periodo. Insomma, sarebbe stupendo, anche perché inizierebbe un clima piacevole in gran parte d’Italia. Ci sarebbe occasione per avere una vera Primavera prima del caldo estivo.

16 – 22 Maggio 2022

Tutto nella media. Ciò vuol dire che al Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia pioverà sempre meno, mentre sempre più al Nord dell’Italia, essendo maggio un mese di ottima piovosità per questa parte d’Italia. Ovunque, avremo un contesto di clima mite.

ATTENZIONE

Il bollettino è stato redatto su informazioni presenti nel sito web dell’Aeronautica Militare. Il contenuto originale è disponibile presso il medesimo sito web.

Inoltre, è bene precisare aspetti che anche noi evidenziamo a più non posso: l’Aeronautica Militare avverte il lettore che le previsioni a lungo termine, in questo caso le mensili, sono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Necessitano di essere confermate: “tuttavia rappresentano un valido strumento per intravedere con largo anticipo eventi estremi tipo intense ondate di freddo o caldo, o situazioni alluvionali.”