L’evoluzione meteo climatica stagionale per l’Italia proposta dal Centro Meteo Europeo dovrebbe essere presa in considerazione seriamente, soprattutto per quanto concerne caldo e carenza di precipitazioni diffuse.

In questo articolo scientifico analizzeremo evoluzione delle anomalie termiche previste per l’estate 2022, stagione che potrebbe iniziare precocemente, già a maggio, ma con interruzioni derivanti da ulteriori intrusioni di aria fredda da nord, che in tal caso andrebbero a generare episodi temporaleschi anche di forte intensità e grandinate. Non vediamo prospettive nello stabilirsi di correnti oceaniche per un buon periodo al fine di avere precipitazioni diffuse sull’Italia. Questo è quanto si vede dalle proiezioni disponibili e diffuse dal Centro Meteo Europeo.

In merito alle temperature, queste sono previste per tutti mesi, già a partire da maggio, superiori alla media di riferimento.

Per quanto concerne maggio, l’anomalia appare modesta, ciò probabilmente, come abbiamo detto precedentemente, perché periodi molto miti saranno interrotti da fasi di freddo. Le anomalie saranno maggiori nelle zone interne, dove si dovrebbe avere una temperatura media superiore mensile di circa 1 °C rispetto alla norma, nelle zone costiere l’anomalia dovrebbe essere poco significativa, probabilmente tra 0,25°C è 0,5 °C. Ma in alcune aree come il basso Tirreno, parte della Sicilia, della Calabria della Sardegna, la temperatura costiera dovrebbe essere nei limiti della norma, ciò probabilmente per l’influenza del mare ancora freddo.

Ma andiamo a giugno 2022, il caldo si scatenerà con tutta la sua furia soprattutto sulle regioni settentrionali, con anomalie pesantissime in Pianura Padana, dove la temperatura dovrebbe essere anche oltre 2 °C superiore alla media. Nella cartina a nostra disposizione vediamo che le anomalie si avvicineranno addirittura a 3 °C nella vicina Provenza, in Francia del sud. Temperature sopra la media di oltre 1 °C su tutte le zone interne italiane. Forse se la scamperà la Sicilia, con un’anomalia più lieve e così anche la Calabria.

Luglio 2022, le anomalie tenderanno a peggiorare soprattutto in quelle aree soggette a ondate di calore e a estremi di temperatura elevata. Almeno 2 °C sopra la media sono previsti in parte della Lombardia meridionale, come la Lomellina, e in un’area tra il sud delle Veneto, l’Emilia-Romagna, gran parte del sud della Lombardia. Ma in buona parte della Valle Padana la temperatura sarà, sempre secondo il Centro Meteo Europeo, di circa 1,5°C superiore alla media.

Anomalie termiche meno rilevante si dovrebbero avere nella regione alpina, e ciò è eccellente notizia.

Agosto 2022, in tutta Italia si dovrebbero avere anomalie termiche positive. Temperature sopra la media anche di oltre 2 °C persisteranno sulla Lombardia meridionale, parte del Piemonte, l’Emilia-Romagna, il sud del Veneto. Ma sarà tutta la Pianura Padana ad avere anomalie di almeno 1,5°C sopra la media. Inoltre, tutte le zone interne italiane dovrebbero avere almeno 1°C sopra la norma. Potrebbero resistere le regioni alpine con appena mezzo grado Celsius sopra la media. Ciò farebbe intendere eventualmente che da queste parti possa piovere, e vi possono essere frequenti temporali. Ma le notizie non sono rassicuranti neanche per quest’area d’Italia nevralgica per la fornitura di acqua dolce in Pianura Padana.

A questo punto appare effettivamente molto chiaro che potremmo avere un’estate rovente, con condizioni meteo di caldo piuttosto fastidioso. E tutto ciò potrebbe avvenire in una stagione in cui si dovrebbe risparmiare l’utilizzo di energia elettrica, riducendo l’utilizzo di climatizzatori. Ma di questo si potrà fare veramente poco, purtroppo la situazione in ambito geopolitico è complessa, e lo è soprattutto quella meteo climatica, che peraltro con l’aumento di emissioni di CO2 peggiorerà più rapidamente del previsto.