La situazione meteo in Stratosfera indica un fortissimo riscaldamento. Ne avevamo già parlato in precedenza, e adesso dalla previsione siamo passati al manifestarsi dell’evento atmosferico. Questo fortissimo riscaldamento della stratosfera, siamo nell’ordine di circa 45 °C, avrà un impatto sul Vortice Polare e la circolazione di tutto l’Emisfero Nord.

Di già i modelli matematici di previsione prospettano lo sblocco di quella situazione che ha determinato una siccità infinita in Italia gran parte d’Europa. Ma siamo in attesa di comprendere e rilevare l’entità delle masse d’aria fredda che si metteranno molto verso sud.

Ormai tale evento si verificherà in aprile con i primi cenni già dalla prossima settimana, quando si avrà un fortissimo abbassamento della temperatura in Scandinavia, dove ultimamente si sono avute temperature molto superiori alla media.

Un nuovo raffreddamento si avrà anche nella Russia europea, con la tendenza del freddo a lanciarsi verso sud, con il rischio che possa anche coinvolgere l’Italia.

Ora come ora i modelli matematici non danno cenno a una nuova ondata di freddo importante sull’Italia, prospettando la verso i primi giorni di aprile, con la possibilità nevicate a quote molto basse su tutto settore orientale italiano, nelle regioni meridionali, Sicilia compresa. D’altronde, qualche giorno fa la neve caduta in Sicilia fino a quote molto basse per la stagione, con anche gradinate in pianura.

Siamo però ormai primavera, e tutto ciò che rappresenta un eventuale evento di freddo è anomalo, può essere rappresentato come colpo di coda invernale, ma rapidamente, soprattutto dalla metà di aprile la temperatura media andrà ad aumentare. Però non dobbiamo dimenticare cosa avvenne nel maggio 2019, quando l’aria fredda, associata alle correnti oceaniche, fu causa di ripetuti periodi molto freddi e perturbati per quasi tutto il mese, con anche nevicate a quote davvero insolite.

Siamo in pieno risveglio vegetativo, quindi eventuali ondate di freddo procurerebbero molti danni in agricoltura oltre che alla vegetazione spontanea. Inoltre, questi sbalzi termici non fanno bene anche la salute umana.

Quindi, questo forte riscaldamento della Stratosfera, se all’apparenza non dà segni di portarci verso chissà che evento meteo estremo, nonostante la sua entità. Come anche la disgregazione del Vortice Polare al momento non sembra delineare particolari eventi rigidi in Italia.

Di certo, la fase di freddo prevista per i primi di aprile comporterà temperature molto sotto la media, ma è opportuno attendere conferma da parte di modelli matematici, al fine di avere informazioni meteo più precise sull’entità dell’evento atmosferico di fine inverno.