L’anticiclone domina sull’Italia e sull’Europa e non è certo una novità nell’andamento meteo di questo marzo. L’Italia, trovandosi lungo il bordo meridionale dell’alta pressione con massimi sul Nord Europa, ha risentito a più riprese di flussi freddi da est.

Ora l’anticiclone protegge maggiormente l’Italia, ma si intravedono delle importanti novità alle porte. Un primo cambiamento avverrà nel weekend, a seguito dell’approssimarsi di un modesto vortice afro-mediterraneo che coinvolgerà marginalmente il nostro Paese.

Il peggioramento atteso su parte dell’Italia non sarà incisivo, ma avrà modo di indebolire parzialmente l’anticiclone. L’alta pressione, nello stesso frangente, subirà un attacco anche alle alte latitudini europee, dove prenderà piede una profonda depressione alimentata da crescenti apporti di masse d’aria artica.

Questa saccatura fredda sembra destinare a recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prossima settimana, in quanto si espanderà alle medie latitudini europee. Non è da escludere un coinvolgimento diretto anche dell’Italia, sebbene con ripercussioni tutte ancora da delineare.

Le proiezioni indicano che l’anticiclone verrà smantellato da tutta l’Europa e ciò rappresenterebbe un ribaltone totale rispetto all’andamento non solo delle ultime settimane, ma anche da inizio inverno. L’alta pressione andrebbe a collocarsi verso l’Atlantico Settentrionale e la Groenlandia.

Questa dinamica faciliterebbe il potenziale affondo di questo fronte polare fin sull’Italia entro la metà della prossima settimana. La parentesi di stabilità primaverile lascerebbe quindi spazio ad un tempo decisamente più capriccioso, visto che verrà totalmente meno la protezione dell’anticiclone.

Correnti fredde d’origine polare potrebbero proporsi in parte sulla nostra Penisola e affondare anche più ad ovest, generando sistemi depressionari in grado di determinare l’arrivo di perturbazioni cariche di pioggia entro inizio aprile. Mancano ancora tanti giorni e pertanto non si può entrare troppo nei dettagli.