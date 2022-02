A causa dell’ingresso di aria fredda, decisamente più attiva nel settore orientale italiano, si stanno verificando condizioni meteo avverse, oltre che un sensibile abbassamento della temperatura.

Sul sito web della Protezione Civile leggiamo che a partire dalle prime ore di oggi sono previsti forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale. In particolare, si avranno raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo crinali montuosi.

Il vento tenderà sensibilmente a rinforzare sino a burrasca in Campania, nella parte restante della Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Si potrebbero avere forti mareggiate lungo le coste esposte.

Come nelle attese, ci sono nevicate in atto a quote molto basse del settore adriatico, ciò a partire dal 200-400 metri di quota su Marche, Abruzzo, e Molise. Tendenza meteo a precipitazioni a carattere nevoso anche nelle zone interne di Campania. Neve è attesa a quote collinari in Puglia in estensione anche la Basilicata.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e attività elettrica, ovvero temporali che in questo caso potrebbero accentuare l’intensità del vento.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta di livello arancione su Molise e parte dell’Abruzzo, giallo su Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, parte dell’Umbria, Molise, Lazio, e Campania.