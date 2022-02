L’inverno 2019-2020, quello 2020/21 e quello che viviamo sono stati molto mite rispetto alle raffiche di aria artica che abbiamo visto a gennaio 2014 soprattutto nel Nord America. Il motivo di questo inverno mite è da attribuire al Vortice Polare. Questo è quel sostiene la meteorologia semplicistica, tralasciando molti dettagli.

Una domanda che molti si fanno è che cos’è esattamente il Vortice Polare e in che modo agisce sul fatto che potremo avere un inverno mite o freddo.

Ebbene, nonostante un Vortice Polare forte, si realizzano ondate di gelo comunque, e ve lo dimostriamo con alcuni eventi meteo. Oltre che grandi nevicate.

Il Vortice Polare avrà sempre più un ruolo nei prossimi Inverni, oppure come altri indici di comportamento del clima tenderà a perdere forza per effetto del Riscaldamento Globale? In tal caso, assieme agli effetti del riscaldamento dell’Artico, potrebbero generare Inverni dal meteo molto variabile, con numerose ondate di gelo.

Il termine Vortice Polare si riferisce ad una sorta di cono di bassa pressione che si trova direttamente sopra i poli, ma in quota e non al suolo. Il Vortice Polare è costituito da un flusso d’aria che scorre veloce e che avvolge il Polo Nord.

Il Vortice Polare è più forte in inverno per effetto dell’aumento del gradiente di temperatura tra le medie latitudini ei poli. Questa differenza di temperatura rinforza la corrente a getto. Ciò avviene in un’area atmosferica posta tra i 10 ed i 50 km di altezza. Quando il Vortice Polare è il più forte, tutta l’aria fredda artica è intrappolata ai poli, ma quando inizia a indebolirsi, l’aria artica si tufferà generando ondate di gelo marcate ed anche persistenti, verso il Nord America o l’Europa. Negli ultimi inverni, il Vortice Polare è rimasto forte, il che ha mantenuto più miti rispetto alla media.

Ma ci sono delle eccezioni di cui spesso vi parliamo. Ebbene, con un Vortice Polare forte abbiamo avuto ondate di gelo con neve a medie latitudini, comunque, si veda la Grecia assieme alla Turchia, poi il Medio Oriente questo febbraio, il grande gelo del gennaio 2021 in Spagna, con Madrid nel caos per molti giorni, e a Febbraio, un gelo eccezionale nel Nord America, in particolare nel Texas.

Un Vortice Polare stabile come questo inverno intrappola l’aria fredda è contenuta a nord; tuttavia, quando il Vortice Polare inizia a collassare, l’aria fredda si sposterà a sud mentre l’aria calda si sposterà a nord, facendo sì che un Vortice Polare ondulato si sposti attraverso il Nord America o l’Europa. Il Vortice Polare ondulato produrrà raffiche di aria fredda nell’emisfero settentrionale, ma come illustrato, anche ondate di caldo. In sostanza, si attiveranno gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani.

Con il Vortice Polare forte, e l’aria artica alle latitudini polari ha genera inverno miti, nonostante alcune aree dell’emisfero vengano coinvolte in ondate di freddo anche di rilevanza storica. Ma ciò inizia anche ad avere altre spiegazioni, che sono state associate al riscaldamento dell’Artico.