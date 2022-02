L’evoluzione meteo degli Inverno della Nuova Era climatica sarà influenzata da probabilmente ancor più dal Vortice Polare. Nuovi studi sul clima prevedono che con il riscaldamento dell’Artico, il Vortice Polare si sta spostando verso l’Europa. La conseguenza è che ancora una volta il picco massimo di freddo, ovvero il grande gelo, si sposterà in Nord America tra questo febbraio e marzo. Ne parliamo in vari approfondimenti su una delle maggiori riviste scientifiche mondiali, Nature.

Il Vortice Polare è una circolazione d’aria in quota in rapido movimento nell’atmosfera sopra l’Artico ed esercita una forza come se fosse sorta di sacca che intrappola l’aria più fredda al suo interno. Negli ultimi 30 anni il Vortice Polare si è spostato continuamente dal Nord America verso l’Europa e l’Asia. Ciò è una delle cause che apporta rinnovati e ripetuti venti freddi provenienti verso il Nord America, ed in Europa inverni molto più miti rispetto alla media. Tuttavia, in Europa ed in America del Nord, agiscono altre condizioni che vedono anche un’accentuazione della quantità di neve che mediamente cade durante il singolo evento.

La tendenza è quella di osservare sempre più frequentemente ondate di maltempo con nevicate record. In questi ultimi giorni, nevicate record hanno interessato il nord del Giappone, qualche settimana fa la costa nord est degli USA, come anche la parte sudorientale dell’Europa (Grecia e Turchia, ma anche Ucraina rivolta al Mar Nero).

Gli inverni miti vengono interrotti temporaneamente da improvvise e furiose ondate di gelo che presentano spesso caratteristiche di eccezionalità.

Gli scienziati che si occupano di clima sostengono che lo spostamento del Vortice è in gran parte dovuto ai disturbi del riscaldamento globale. Però, troppo spesso, ogni evento anomalo, un cambiamento di circolazione atmosferica, a non pochi scienziati appare sbrigativamente associato al Global Warming, escludendo ormai sempre più gli effetti delle fluttuazioni del clima, come se non sortissero effetti, ma sbagliando, perché le due condizioni si sommano e generano un maggior caos nella circolazione atmosferica globale.

La previsione dei super calcolatori vede un insano incremento di forza, per il periodo, del Vortice Polare. Nei prossimi giorni, il Vortice Polare si sposterà verso il Nord America in modo insolito, incrementando la velocità di moto, e spostando il suo indice (una sorta di scala valori che ne indica la potenza) verso un livello eccezionale.

Il Vortice Polare forte di solito blocca l’aria fredda nelle regioni polari, producendo condizioni ideali per un inverno più mite per la maggior parte degli Stati Uniti e l’Europa. Invece, un Vortice Polare debole, essendo caratterizzato da ondulazioni, genera condizioni meteo dinamiche, e generalmente ripetute irruzioni d’aria fredda verso i due Continenti.