Si pensa che più di 50 persone, forse 100, siano state uccise dopo una catastrofica escalation di tornado che ha colpito il Kentucky e altri Stati vicini tra la fine di venerdì e l’inizio di sabato (ora locale). Lo ha affermato in piena notte locale il governatore del Kentucky Andy Beshear.

Quanto avvenuto è devastante, ha detto Beshear in una conferenza stampa. Aggiungendo di aver dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale per i soccorsi.

Le ipotesi di queste ore indicano che bilancio delle vittime di questo evento probabilmente finirà per avvicinarsi a 70 o 100 vite perse.

Beshear ha detto che quattro tornado, uno dei quali è rimasto a terra per più di 250 chilometri ha attraversato il Kentucky. Quasi 60.000 abitanti sono rimasti senza energia elettrica.

La città di Mayfield è stata centrata in pieno dal tornado. Qui si temono decine di vittime.

Il governatore ha twittato una lettera di invito al presidente Joe Biden chiedendo un’immediata dichiarazione di emergenza federale.

Colpita una casa di cura a Monette, in Arkansas, e anche qui almeno due vittime.

Il direttore della gestione delle emergenze del Kentucky, Michael Dossett, ha affermato che la tempesta ha è stato un evento meteo catastrofico di massivo.

Gli avvisi di tornado emessi venerdì hanno riguardato anche parti dell’Arkansas, dell’Illinois, del Missouri e del Tennessee. Quasi 180.000 utenze sono rimaste senza elettricità nelle prime ore di sabato.

Le notizie sui vari grossi tornado stanno apparendo nelle prime pagine dei giornali on-line USA, e indicano notizie sempre più gravi di questo disastro.

Tornado e forti tempeste hanno colpito l’area di St. Louis venerdì notte ora locale, lasciando una scia di danni nel Missouri sudorientale e nell’Illinois sudoccidentale. Uno dei tornado è atterrato a Edwardsville. C’è notizia di un crollo nel centro di distribuzione di Amazon in Illinois. I funzionari si stanno accertando sul numero di vittime.

Le autorità hanno affermato che più persone sono intrappolate all’interno del magazzino e ci sono segnalazioni di forse da 50 a 100 lavoratori presso la struttura.

Widespread storms will develop along and ahead of a strong cold front that will sweep across Middle Tennessee tonight and early Saturday. Some of these storms may become severe. The main threats are going to be damaging straight-line winds, a few tornadoes and large hail. pic.twitter.com/uf7pO2d5Xh

— NWS Nashville (@NWSNashville) December 10, 2021