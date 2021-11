Novembre è il mese che ci proietta verso il meteo invernale e sale quindi anche l’attesa per la prima comparsa della neve in pianura al Nord, che a volte avviene in questo mese. Solo molto raramente le prime nevicate hanno anticipato addirittura ad ottobre.

La neve fuori stagione ad ottobre è un evento piuttosto raro anche nell’Italia del Nord-Ovest, non solo nell’ultimo secolo, ma anche in tempi più remoti. Ora trattiamo delle nevicate precoci nelle due più grandi città del Nord Italia, Torino e Milano.

Per quanto riguarda Torino, la nevicata più precoce nella storia recente delle osservazioni in città fu quella del 27 Ottobre 1979, avvenuta con correnti di scirocco che sovrastarono l’abbondante cuscino freddo affluito nei giorni precedenti. Quello stesso giorno, cadde del nevischio anche a Genova, con 5° di massima.

In quel 27 ottobre caddero 10 cm di neve a Torino città, e fino a 23 cm di neve al Bric della Croce. Andando più lontano, nel 1748 il 22 ottobre caddero circa 10 centimetri. Fu una nevicata abbondante e il manto resistette al suolo addirittura per alcuni giorni.

Neve ma questa volta senza accumulo il 26 Ottobre del 1810 ma questa volta era più pioggia mista a neve. Una veloce caduta di neve si ebbe ancora il 24 ottobre del 1890. La neve torna ad accumulare il 31 Ottobre del 1920, quando la neve cadde per tutto il giorno, lascia al suolo poco più di una spruzzata, 2 centimetri.

L’ultima apparizione di neve, ma solo come fiocchi, si ebbe il 28 ottobre del 1997 a Torino. Per Milano la neve in Ottobre è meno frequente e sono perlopiù apparizioni senza accumulo. Il record storico di minima assoluta risale al 30 Ottobre 1869, con -2,8°C registrati all’Osservatorio di Milano Brera.

Una delle più abbondanti nevicate precoci degli ultimi decenni risale però ai primi di Novembre, quando caddero 15 cm il 04 novembre 1980 su gran parte della Pianura Padana, in particolare tra Parma, Bologna, Mantova, Reggio Emilia, 30 cm ad Imola, e 10 cm a Verona. Milano ebbe solo una spruzzata.