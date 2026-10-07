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Sulle carte geografiche Novosibirsk sta quasi alla stessa latitudine di Mosca: 55°01′, a circa 150 metri di quota, nel cuore della Pianura della Siberia Occidentale. Ma tra le due città ci sono oltre 3.000 chilometri e quattro ore di fuso orario. Il fiume Ob taglia l’abitato in due, il confine con il Kazakistan non è lontano e le montagne dell’Altaj si raggiungono in una giornata di auto. Il mare più vicino, invece, è lontanissimo. Ed è proprio questa distanza dagli oceani a influenzare il suo clima estremo.

Il clima di Novosibirsk: cinque mesi sotto zero e un’estate che arriva di colpo

I numeri vanno letti con attenzione, perché raccontano una città che vive due vite. Secondo le statistiche climatiche della stazione cittadina, elaborate sui dati della rete di Roshydromet, il servizio idrometeorologico federale russo, gennaio ha una temperatura media di -16,1°C, con minime medie di -19,6°C e massime che non superano i -12,2°C. Febbraio si ferma a -14,3°C, dicembre a -13,9°C. Novembre e marzo restano entrambi intorno ai -7°C. Cinque mesi su dodici, dunque, con la media sotto lo zero. La media annua è di appena +1,8°C.

La temperatura massima di una normale giornata di gennaio a Novosibirsk è più bassa della minima di quasi ogni notte invernale nella Pianura Padana, nel Nord Italia.

Nelle cronache meteorologiche cittadine il primato storico è fissato al 9 gennaio 1915, con -51,1°C, anche se alcune serie riportano valori diversi per quella stessa ondata di gelo. Nella serie della stazione principale i minimi assoluti mensili toccano i -45°C tra dicembre e febbraio. Il responsabile ha un nome preciso: l’anticiclone russo-siberiano, una cupola di alta pressione che in inverno si piazza sull’Asia settentrionale, tiene il cielo sereno e lascia che il suolo innevato disperda calore notte dopo notte. È così che la Siberia diventa il serbatoio di freddo dell’intero emisfero.

Il paradosso è che qui nevica poco. Le precipitazioni annue sono circa 448 millimetri, e i mesi invernali sono i più secchi: febbraio si ferma a 15 millimetri. Del resto in Siberia il freddo estremo non nasce dalla neve, ma dall’alta pressione che intrappola l’aria gelida al suolo. La neve che cade, però, resta a terra da novembre ad aprile senza mai sciogliersi.

Quando arrivano le perturbazioni atlantiche, con i venti di sud-ovest, la scena cambia in poche ore. Lo Zapadno-Sibirskoe UGMS, l’ufficio territoriale di Roshydromet con sede proprio a Novosibirsk, alterna nei suoi bollettini invernali brevi rialzi verso -3°C e crolli a -20/-22°C nel giro di una settimana, con allerte frequenti per gelicidio sulle strade. Sono oscillazioni violente: nel gennaio 2023 il Distretto Federale Siberiano è passato da valori molto sopra la norma ad anomalie fino a 20 gradi sotto la media.

La primavera è una stagione corta e capricciosa. Aprile ha una media di +2,3°C, ma maggio non garantisce nulla: martedì 27 maggio 2025 diversi quartieri si sono svegliati sotto alcuni centimetri di neve, con gelate fino a -4°C nella regione.

L’estate, invece, arriva di colpo. Luglio ha una media di +19,2°C e massime medie di 25°C, con punte storiche intorno ai +37°C. È anche il mese più piovoso, con 72 millimetri portati soprattutto da temporali pomeridiani. Le giornate durano oltre sedici ore. In autunno le prime gelate notturne compaiono già a fine settembre, ma capita che l’anticiclone regali una tarda estate indiana con valori fino a +18°C in ottobre.

Il Riscaldamento Globale sta erodendo la stagione fredda, ma non la cancella. Uno studio pubblicato su npj Climate and Atmospheric Science, basato su rianalisi e modelli matematici climatici, collega la frequenza degli estremi invernali siberiani alla AMOC, la circolazione di ribaltamento dell’Atlantico: più variabilità, quindi ondate di gelo più rare ma ancora capaci di picchi severi. Lo stesso discorso vale per le irruzioni di aria siberiana verso l’Europa, che restano possibili ma con effetti diversi rispetto al passato.

Chi vive qui e come si sopravvive al grande gelo

Il primo shock, per chi arriva a gennaio, non è il freddo in strada. È il caldo dentro. Gli appartamenti sono alimentati dal teleriscaldamento cittadino, acceso da settembre a maggio, e i termosifoni non si regolano: in casa si sta a 22-24°C, spesso con la finestrella socchiusa per respirare. Chi si veste a strati sopravvive. Chi indossa un maglione pesante sotto il piumino suda in metropolitana e congela appena esce.

Gli occhiali sono il secondo problema. Entrando in un negozio si appannano all’istante e restano inutilizzabili per minuti. Il telefono si spegne prima del previsto: un viaggiatore che passeggia sul lungofiume a -30°C per scattare foto all’Ob ghiacciato scopre dopo venti minuti di avere la batteria a zero, anche se al mattino era carica. La soluzione locale è semplice. Il telefono va tenuto nella tasca interna, a contatto con il corpo.

Ogni edificio pubblico ha un guardaroba, e non è facoltativo. Teatri, uffici, ambulatori, ristoranti: il cappotto si consegna all’ingresso. Molti residenti portano in borsa un secondo paio di scarpe, perché fuori servono stivali foderati con suola antiscivolo e dentro nessuno vuole restare otto ore con i piedi in un forno. Il cambio avviene in pochi secondi, davanti alla porta, con una naturalezza che sorprende chi viene da climi miti.

Il ghiaccio sui marciapiedi detta il passo: corto, piatto, con il peso in avanti. Le auto restano accese a lungo prima di partire, molte hanno l’avviamento a distanza. E i balconi diventano congelatori, dove le famiglie conservano i pelmeni preparati in casa, come da tradizione siberiana.

Una nota per i più romantici: il cosiddetto “sussurro delle stelle”, il fruscio del respiro che cristallizza nell’aria, appartiene alla Jacuzia e a temperature intorno ai -50°C. A Novosibirsk si sente rarissimamente.

Una città nata da un ponte sull’Ob

Nel 1893 qui non c’era una città. C’era un cantiere: il punto scelto per far attraversare l’Ob alla Ferrovia Transiberiana. Attorno agli operai nacque un insediamento chiamato Novonikolaevsk, città dal 1903 e ribattezzata Novosibirsk nel 1925. Durante la Seconda guerra mondiale arrivarono le fabbriche evacuate dall’ovest del Paese, e la crescita non si è più fermata: oggi è la terza città della Russia per popolazione e la più grande della Siberia.

Il simbolo è il Teatro dell’Opera e del Balletto, inaugurato nel maggio 1945, con la sua cupola argentata: è il più grande edificio teatrale del Paese. Nel 1986 è arrivata la prima metropolitana della Siberia, che attraversa il fiume su un ponte coperto lungo oltre 2.000 metri.

A meridione del centro, tra betulle e pini, sorge Akademgorodok, la città della scienza fondata nel 1957 sulle sponde del Mare di Ob, il grande bacino artificiale creato dalla diga idroelettrica. Le strade portano nomi di istituti, i sentieri attraversano il bosco e gli scoiattoli scendono dagli alberi a prendere le noccioline direttamente dalle mani dei visitatori. Una famiglia in gita, in genere, ne torna con le tasche vuote.

Quando partire, stagione per stagione

Tra dicembre e febbraio l’Ob è una lastra bianca. Si pesca nel ghiaccio, si scia sulle piste da fondo di Akademgorodok, si cammina tra le sculture di neve sul lungofiume. Il 19 gennaio, festa dell’Epifania ortodossa, centinaia di persone si immergono nei fori aperti nel ghiaccio, con la sauna russa pronta a pochi passi.

Aprile è il mese del disgelo: il fiume si spacca con boati che si sentono dalla riva, le strade diventano fango. Meglio evitarlo.

Da giugno ad agosto la città si svuota verso le spiagge del Mare di Ob, e chi ha qualche giorno in più scende verso Barnaul e i monti dell’Altaj. Le zanzare sono feroci, i temporali arrivano nel pomeriggio. Il repellente si compra sul posto.

A settembre le betulle diventano oro e l’aria è limpida: è il momento giusto per una gita in treno fino a Tomsk, con le sue case di legno intagliato. A ottobre può già nevicare. E chi parte d’inverno mette in valigia un paio di guanti sottili da indossare sotto le muffole: servono per usare il telefono senza mai scoprire le dita.

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