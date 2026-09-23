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È ufficialmente cominciato l’autunno attraverso l’equinozio arrivato nella notte, precisamente alle 02:05. La nuova stagione non è cominciata solo sul calendario ma anche sul lato pratico, visto che le temperature nelle ultime ore sono letteralmente precipitate su quasi tutto lo stivale, soprattutto sulle regioni adriatiche dove si respira aria davvero molto gradevole e pulita. Il caldo africano è finalmente e definitivamente alle spalle.

Maltempo in arrivo

Tutto merito di una perturbazione di origine artica che da pochi giorni ha invaso tutta l’Europa orientale, portando temperature di tutto rispetto per il periodo, anche fino a 5 o 7 ° al di sotto delle medie del mese di settembre.

Colpite soprattutto Polonia, Paesi baltici, Finlandia, Bielorussia e Ucraina, dove si registrano temperature tipiche di fine ottobre, pur ricordando che questi territori dell’Europa sono spesso coinvolti da perturbazioni artiche anche nelle primissime fasi dell’autunno o addirittura alla fine dell’estate.

Discorso diverso, invece, per l’Italia, che tutt’al più può ricevere le briciole di queste ondate di fresco artiche ed è proprio quello che sta avvenendo in queste ore.

Grecale e temperature in picchiata

La temperatura è scesa di parecchi gradi soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, dove le massime faticheranno a superare i 22 o 23 °.

Il fresco vento di grecale, molto secco, ha fatto precipitare anche il tasso di umidità su buona parte d’Italia, fatta eccezione per alcuni territori di Sicilia e Sardegna dove resiste ancora un po’ di umidità invadente.

Venerdì 25 settembre arriva il maltempo

Ora però arriverà anche il maltempo e ci riferiamo soprattutto alla giornata di venerdì 25 settembre. Un veloce vortice di bassa pressione attraverserà molte città del centro e del sud nella sola giornata di venerdì, portando piogge sparse, acquazzoni e qualche forte temporale.

La perturbazione trascinerà altra aria molto fresca dai Balcani in direzione dell’Italia, soprattutto di nuovo sulle regioni adriatiche, dove ci sarà un ulteriore lieve calo della temperatura rispetto ai valori attuali.

Dove pioverà venerdì?

Ma dove pioverà? Ci sarà un passaggio perturbato abbastanza veloce ma incisivo, perché le piogge saranno abbastanza diffuse su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia tra la notte e la mattinata di venerdì.

Poi, nel corso della giornata, il tempo peggiorerà velocemente anche su basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le ultime piogge riguarderanno proprio l’isola e la bassa Calabria tra la sera di venerdì e la mattinata di sabato.

Sabato torna il sole, ma farà molto fresco

Sabato pian piano tornerà il sole su gran parte dello stivale, pur tenendo conto che il clima sarà davvero molto fresco, tanto che le temperature minime di sabato rischiano di scivolare sotto i 10 ° nelle zone più interne del centro-sud e fino a 14 o 15 ° sui territori pianeggianti di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e fino a 12 ° in Val padana.

Insomma, un risveglio decisamente autunnale.