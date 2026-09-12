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Se qualcuno ha dei dubbi circa l’arrivo dell’autunno, ovviamente del vero autunno, beh tra non molto probabilmente i si dovrò riceredere. Ricordiamoci che siamo ancora a settembre, è da poco finita la prima decade mensile pertanto che le condizioni meteo possano riproporre scenari estivi ci sta assolutamente

Ci sta che possa far caldo, ci sta che le temperature possano ripresentarsi al di sopra delle medie stagionali così come succederà nel corso dei prossimi giorni. Ci sta anche che l’anticiclone africano, protagonista indiscusso degli ultimi decenni, non abbia la minima intenzione di farsi da parte.

Però basterebbe guardare qualche modello di previsione per rendersi conto che i segnali autunnali ci sono eccome! Segnali che si scorgono ad ovest, segnali che possiamo identificare osservando con molta attenzione quanto sta accadendo nel nord Atlantico. Sì, perché è qui che dobbiamo giocoforza ricercare il cambiamento, è qui che nonostante sia cambiato molto a livello di circolazione comunque sia parte l’avvicendamento stagionale.

Giusto per farvi un esempio: nel corso della prossima settimana un’ampia depressione dovrebbe posizionarsi tra l’Islanda e il regno unito. Depressione che chiaramente andrà in pressing sui settori occidentali europei, da lì le maglie cicloni che potrebbero estendersi rapidamente in direzione del Mediterraneo centrale provocando una destabilizzazione dell’anticiclone africano.

Significa che potrebbe arrivare un peggioramento piuttosto consistente, in quattro e quattr’otto. Sì, perché stiamo andando incontro ad un periodo durante il quale i cambiamenti potrebbero essere fulminei, cambiamenti che al momento si intravedono appena nelle varie proiezioni modellistiche ma che si potrebbero concretizzare improvvisamente.

Ricordiamoci infatti che nelle stagioni di transizione le variazioni circolatorie si traducono spesso e volentieri in improvvisi cambi di fronte, indi per cui crediamo che nell’ultima decade di settembre potrebbe succedere veramente di tutto. Staremo a vedere…