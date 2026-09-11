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La bolla di calore, che ha imperversato a lungo in quest’inizio settembre, cede spazio ad un meteo finalmente diverso, grazie all’aria più fresca al seguito di una prima perturbazione. Siamo finalmente dinanzi alle prime dinamiche tipiche di fine stagione estiva, anche se potranno esserci colpi di coda del caldo senza più le caratteristiche da piena stagione del solleone. Nel weekend ormai alle porte il fresco conquisterà anche l’estremo Sud al prezzo di ulteriori temporali. All’inizio della nuova settimana ci aspetta però una fase diffusamente più stabile e tornerà protagonista l’Anticiclone delle Azzorre, pronto ad abbracciare tutta Italia.

A differenza dell’anticiclone africano, la figura di alta pressione di matrice oceanica garantirà il mantenimento di temperature gradevoli. Il caldo insopportabile non tornerà più, anche se potrà aversi un lieve rialzo termico con valori comunque solo di poco superiori alla norma. Il ritorno dell’anticiclone sarà garanzia di maggiore stabilità atmosferica, anche se non dovrebbe durare a lungo. Già verso metà della prossima settimana l’alta pressione sembra cedere per dare spazio ad un nuovo passaggio perturbato in discesa dal Nord Atlantico, che porterà altra turbolenza. Il fonte sarà sospinto da correnti più fresche provenienti dalle alte latitudini.

Cosa ci attendiamo più nel dettaglio nella prossima settimana? L’avvio sarà decisamente buono come già anticipato. Lunedì 14 settembre il sole dominerà la scena grazie all’espansione decisa dell’anticiclone delle Azzorre dall’Europa Occidentale. L’influenza dell’anticiclone sarà più marcata sulle nostre regioni centro-settentrionali dove anche le temperature torneranno a salire. Il caldo non raggiungerà livelli eccessivi e al più avremo solo qualche picco attorno ai 30/31 gradi, senza peraltro il fastidio dell’umidità. Correnti ancora fresche settentrionali affluiranno ancora al Sud, ma con qualche disturbo d’instabilità limitato alla sola Sicilia.

Dopo la tregua anticiclonica, ritorna la pioggia da Mercoledì 16

Le condizioni stabili anticicloniche proseguiranno immutate anche per Martedì 15 Settembre, mentre da Mercoledì 16 si affaccerà la nuova perturbazione destinata a far soccombere l’anticiclone. Il tempo cambierà sulle regioni settentrionali, specie sul Triveneto ma anche in Liguria dove arriveranno rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Le temperature fino a questo momento resteranno tipicamente estivo, con qualche rara punta di poco superiore ai 30 gradi sulle zone interne di pianura, in particolare tra Sardegna e regioni tirreniche.

Nella seconda parte della settimana la perturbazione proseguirà la propria marcia verso il Centro-Sud, con il carico di rovesci e temporali Giovedì 17 in rotta soprattutto lungo i versanti adriatici. Allo stesso tempo le schiarite torneranno sulle regioni settentrionali. Le temperature torneranno a calare al passaggio della perturbazione prima al Nord e poi a seguire al Centro-Sud, anche se si tratterà di un calo termico con oscillazioni attorno alla norma del periodo. Questa tendenza potrebbe variare, a seconda di aggiustamenti nella rotta della perturbazione.

Sarà l’inizio di una seconda parte di Settembre movimentata? E’ presto per dirlo, anche se i modelli di previsione intercettano nel lunghissimo termine, durante la terza decade del mese, discese fredde più ficcanti al seguito delle perturbazioni. Non sappiamo ancora se potrà essere la Tempesta Equinoziale che spianerebbe la strada al vero meteo autunnale.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.