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innegabile che nei prossimi giorni si tornerà a parlare d’estate, che si tornerà a parlare di caldo, insomma che si tornerà a parlare di condizioni meteo climatiche pienamente estive

Tornerà l’alta pressione, su questo ormai non sembrano esserci dubbi. Se si parla di Alta Pressione si pensa immediatamente all’Anticiclone Africano, il che significa molto semplicemente temperature al di sopra delle medie stagionali. Che novità direte voi… Beh, effettivamente non è una novità, anche se dobbiamo dire che nel corso delle ultime ore qualcosa si è mosso.

Però consentiteci anche di non voler stare al gioco dell’estate infinita, l’estate non sarà infinita e ce ne renderemo conto molto probabilmente nel corso dell’ultima decade di settembre. Sì, perché secondo noi sarà quello il momento in cui l’autunno entrerà in scena prepotentemente.

Basterebbe d’altronde dare un’occhiata rapida ai vari modelli di previsione, modelli di previsione che continuano a mostrarci un possibile forte cambiamento proprio in quel periodo. Guarda caso si tratterebbe del periodo di esordio ufficiale dell’estate astronomica. Significa che i tempi stagionali varrebbero pienamente rispettati.

Per questo motivo non ci sentiamo di sposare la tesi del caldo infinito, assolutamente no, il caldo non sarà infinito. Abbiamo già sottolineato come tutto sommato paragonando il nostro tempo a quello che sta interessando altre zone d’Europa ci si possa ritenere fortunati.

Se poi vogliamo a tutti i costi pensare ad un’estate senza sosta bene, si faccia pure. Noi no, noi abbiamo scritto a suo tempo che quest’anno l’autunno avrebbe rispettato pienamente le date e per il momento sembra che tale ipotesi sia supportata anche dagli autorevoli modelli di previsione che vedono la fine dell’estate tra non molto.