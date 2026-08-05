Caldo estremo diffuso in Europa. Vienna va a 40 gradi

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Il caldo estremo cambia bersaglio

Per gran parte dell’estate il baricentro del caldo più intenso è rimasto ancorato all’Europa occidentale, con conseguenze pesanti su popolazione, agricoltura e reti energetiche. In questi giorni, però, la geografia dell’ondata di calore si sta modificando in modo netto: le temperature più elevate si stanno spostando verso l’Europa orientale, dove in molti paesi la colonnina di mercurio supera ormai abbondantemente la soglia dei 35°C.

Il segnale più eloquente arriva da Vienna. Nel pomeriggio di martedì 4 agosto la capitale austriaca ha toccato un valore ragguardevole di 40°C, un dato che da solo racconta quanto sia diventata rovente l’aria che staziona sul cuore del continente. Non si tratta di un episodio isolato, ma della punta più visibile di un serbatoio termico che si sta ridistribuendo lungo il fuso orario successivo, come già evidenziato negli aggiornamenti dedicati alla persistenza del caldo su scala europea.

Perché l’aria rovente si sposta verso oriente

Il meccanismo è quello classico delle grandi ondate di calore continentali. L’alta pressione che per settimane ha sovrastato il settore occidentale del continente non si dissolve, ma trasla: il suo asse ruota progressivamente verso est, trascinando con sé la massa d’aria surriscaldata accumulata negli strati bassi dell’atmosfera. In quota la subsidenza comprime l’aria e ne innalza ulteriormente la temperatura, mentre al suolo il cielo sereno e l’assenza di ventilazione permettono al terreno di scaldarsi giorno dopo giorno senza mai smaltire il calore immagazzinato.

A questo si aggiunge un fattore spesso sottovalutato: i suoli dell’Europa centro-orientale arrivano a questa fase con un contenuto d’acqua molto ridotto. Quando l’umidità del terreno scarseggia, l’energia solare non viene più spesa per l’evaporazione ma si converte quasi interamente in calore sensibile, cioè in aumento diretto della temperatura dell’aria. È lo stesso circolo vizioso che ha amplificato le fasi più severe di questa estate e che è stato analizzato anche negli approfondimenti sul comportamento anomalo dell’alta pressione in questo mese.

Il picco atteso nella seconda parte della settimana

Le previsioni indicano valori in ulteriore salita, con estremi compresi fra 40 e 42°C sui Balcani. A subire in pieno le conseguenze saranno le regioni che si estendono dalla Polonia meridionale attraverso l’Ungheria fino alla Romania, un corridoio che ricalca in buona parte il corso del Danubio.

In diverse località i 40°C sono già stati raggiunti nelle giornate iniziali della settimana. Fra giovedì e venerdì quella soglia potrebbe essere non solo eguagliata ma superata, con gli estremi più elevati concentrati sulle pianure interne, dove l’aria ristagna e il riscaldamento diurno lavora indisturbato. Anche la Bulgaria rientra pienamente nell’area interessata dai valori più alti.

Le regioni più esposte lungo il corridoio danubiano

La distribuzione del caldo non è uniforme e segue la morfologia del territorio. Le grandi pianure alluvionali, chiuse fra i rilievi carpatici e i sistemi montuosi balcanici, funzionano come catini nei quali l’aria calda si accumula e fatica a essere rimossa. Le aree urbane amplificano ulteriormente il fenomeno: l’isola di calore cittadina può aggiungere diversi gradi rispetto alle campagne circostanti, soprattutto nelle ore notturne.

Ed è proprio la notte l’elemento più insidioso. Quando le minime restano stabilmente sopra i 25°C, l’organismo non dispone della finestra di recupero necessaria e lo stress termico si accumula giorno dopo giorno. È la dinamica che rende le ondate di calore prolungate assai più pericolose di un singolo picco isolato, come ricordato anche nelle analisi sulla durata complessiva di questa fase rovente.

Le conseguenze di un caldo che non concede tregua notturna

Gli effetti si misurano su più fronti. La domanda energetica per il condizionamento cresce rapidamente e mette sotto pressione le reti elettriche proprio nelle ore di massimo consumo. Le colture in fase avanzata di maturazione subiscono danni difficilmente recuperabili, mentre i corsi d’acqua registrano portate in calo, con ricadute sulla navigazione fluviale e sui prelievi irrigui. Il rischio di incendi, infine, si mantiene elevato ovunque la vegetazione sia ormai completamente disidratata.

Sul versante sanitario, le categorie più fragili restano anziani, bambini, persone con patologie croniche e chi svolge attività lavorative all’aperto. Le raccomandazioni delle autorità nazionali vanno tutte nella stessa direzione: idratazione costante, riduzione degli sforzi nelle ore centrali, protezione degli ambienti interni dall’irraggiamento diretto.

Che cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’aria calda che alimenta questa fase lambisce anche il confine nord-orientale della Penisola, dove le giornate restano pienamente estive e i valori si mantengono su livelli elevati, come si può verificare consultando le previsioni aggiornate per Trieste. Lo scenario italiano, però, segue una traiettoria in parte differente, con i primi segnali di attenuazione attesi al nord già a partire da venerdì 7 agosto, secondo quanto illustrato nella tendenza per il fine settimana e nel dettaglio sul cambiamento previsto fra il 7 e il 9 agosto.

Per l’Europa orientale la fase più critica coincide dunque con il cuore della settimana. Le proiezioni di medio termine suggeriscono che l’anticiclone continuerà a lavorare a lungo sul continente, pur con oscillazioni nella sua intensità e nel suo posizionamento: un quadro coerente con quanto emerge dalle valutazioni sull’andamento del mese settimana per settimana e dagli scenari tracciati per la prima decade. Nel frattempo il termometro di Vienna, consultabile nella rilevazione in tempo reale della capitale austriaca, resta uno degli indicatori più immediati di quanto stia accadendo a est delle Alpi.

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