Caldo, quanto durerà? Ecco quando torna il clima piacevole

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Caldo estremo e afa da record ancora sull’Italia

Facciamo una rapidissima panoramica sulle condizioni meteo previste per i prossimi giorni in Italia. Come già anticipato, il nostro Paese è interessato dalla fascia tropicale che si è spinta in modo eccessivo verso nord, e questo sta determinando temperature superiori alla media ormai da parecchio tempo, salvo qualche breve intervallo in cui abbiamo goduto di un po’ di refrigerio, soprattutto sul settore adriatico e su parte del Nord Italia. Ora i valori sono nuovamente aumentati.

Si segnala, ad esempio, che nella giornata di ieri, mercoledì 29 luglio, in Sardegna si sono nuovamente toccati valori superiori ai 38°C; anche al Nord Italia, ormai, le massime raggiungono i 35°C, se non oltre. Siamo quindi in piena ondata di calore, perché le temperature si mantengono al di sopra della media e, soprattutto, continuano a esserlo da un lungo periodo.

L’evoluzione conferma, come previsto, un incremento della massa d’aria calda sull’Italia; rispetto alle emissioni precedenti, però, si nota una riduzione dell’intensità di questa fase rovente. Ancora oggi, sul lungo termine, vengono prospettate temperature molto elevate, specialmente al Nord Italia. Va detto, quindi, che probabilmente non si raggiungeranno i record storici di temperatura, e questa è senza dubbio una buona notizia; tuttavia persisterà la calura estrema, con valori vicinissimi ai primati storici e tassi di umidità elevatissimi, anche superiori rispetto al passato.

Ciò accade perché il Mar Mediterraneo, ormai caldissimo, rilascia grandi quantità di umidità in atmosfera: il caldo è così diventato molto afoso persino in località dove, in passato, durante la stagione estiva non lo era, accentuando la sensazione di calura. Non a caso vengono attesi picchi che localmente possono avvicinarsi ai 40°C in diverse aree del Paese.

Rischio di temporali e grandine sui rilievi

In tutto questo contesto potrebbero esserci delle fasi in cui, soprattutto sui rilievi – parliamo delle Alpi, delle Prealpi e di qualche località appenninica -, potrebbe verificarsi un cedimento parziale dell’alta pressione in quota, in particolare nelle ore pomeridiane. Tale indebolimento è provocato dall’instabilità atmosferica e dà luogo allo sviluppo di nubi temporalesche, capaci di portare violenti acquazzoni o, forse, anche grandinate.

Data una situazione atmosferica così fuori dalla media, il rischio di grandine appare piuttosto elevato rispetto alla semplice pioggia. Non era da escludere che qualche temporale sporadico potesse espandersi anche verso le aree di pianura, come la Val Padana, ma si tratterebbe, in tal caso, di fenomeni del tutto isolati.

Quando potrebbe finire il caldo: lo scenario di metà agosto

Per quanto riguarda la fine del caldo, le notizie appaiono contraddittorie e, soprattutto, ancora tutte da confermare. Il modello matematico americano GFS prospetta comunque un cambiamento delle condizioni atmosferiche intorno al 10-11 agosto, con un sensibile calo termico specialmente al Nord Italia e un ridimensionamento della calura estrema sul resto del Paese.

Sempre al Nord Italia sarebbero previste anche precipitazioni temporalesche: insomma, una fase di instabilità atmosferica anche marcata. Ci muoviamo però lungo una via previsionale di estremo lungo termine, soggetta a fortissima variabilità.

Il tempo del prossimo weekend, regione per regione

Tra sereno diffuso e improvvisi rovesci pomeridiani, il quadro atmosferico dei prossimi giorni si annuncia variabile: scopriamo insieme, regione per regione, dove torneranno i temporali estivi e dove, invece, continuerà a dominare il bel tempo.

Venerdì 31 luglio, tra schiarite e temporali pomeridiani

Al Nord la giornata si aprirà con cielo sereno ovunque, ma dalle ore centrali, a partire dai settori occidentali, la nuvolosità tenderà a interessare progressivamente le aree alpine, prealpine e appenniniche emiliane, con frequenti rovesci o temporali che localmente potranno assumere anche carattere intenso.

Al Centro e sulla Sardegna il cielo si manterrà prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici di Toscana, Lazio e Abruzzo, che potranno dare luogo a isolati acquazzoni.

Al Sud e sulla Sicilia avremo cielo sereno o poco nuvoloso sui settori tirrenici e sull’isola, con isolati rovesci nel pomeriggio; soleggiato, invece, sulle regioni adriatiche, dove i fenomeni resteranno del tutto assenti.

Sul fronte delle temperature, le minime risulteranno in aumento al Nord, sulle regioni adriatiche e sulle Isole Maggiori, mentre si manterranno stazionarie sulle restanti aree. Le massime, al contrario, saranno in calo al Nord e sulla Calabria tirrenica, in aumento sulle regioni adriatiche e sulle Isole Maggiori e stazionarie altrove.

I venti soffieranno localmente moderati dai quadranti orientali sulle aree ioniche della Sicilia, con possibili rinforzi nelle zone interessate dai temporali; altrove prevarranno correnti deboli e di direzione variabile su tutto il Paese, o a regime di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno da calmi a poco mossi lungo il Mar Tirreno, lo Stretto di Sicilia, il Mar Ionio e l’Adriatico meridionale, mentre resteranno calmi i restanti bacini.

Sabato 1° agosto, torna a prevalere il bel tempo

Sabato 1 agosto il tempo si manterrà stabile, con cielo prevalentemente sereno su tutto il Paese, salvo possibili rovesci pomeridiani sul Triveneto e lungo l’Appennino centro-meridionale, legati alla consueta evoluzione diurna della nuvolosità.

Domenica 2 agosto, un momentaneo peggioramento

Domenica 2 agosto un’iniziale fase di bel tempo sarà seguita da un temporaneo peggioramento, con nubi estese e fenomeni sparsi.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto, nuovi rovesci e temporali

Le giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto si apriranno con cielo sereno, a cui seguirà una temporanea intensificazione della nuvolosità, accompagnata da rovesci e temporali.

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