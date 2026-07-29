Caldo estremo e stop temporali: gli ingredienti del meteo della prima decade di Agosto

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Abbiamo davanti prospettive meteo piuttosto inquietanti. Ci permettiamo di usare questo aggettivo un po’ forte perché, purtroppo, ricalca appieno la realtà. Possiamo dire che l’evoluzione atmosferica di quest’anno ricorda da vicino quella osservata nel 2003, l’anno passato alla storia per essere stato l’estate del non ritorno, quella dopo la quale il clima è cambiato per sempre. In questo articolo non ci limiteremo però a questo fantomatico confronto: parleremo anche del fatto che, nei prossimi giorni, non solo sparirà il clima gradevole, ma con esso anche i temporali, destinati a diventare così rari ed effimeri che quasi nessuno se ne accorgerà.

Fine del fresco

Lunedì 27 è stata l’ultima giornata fresca. Il cavo d’onda responsabile del lieve calo delle temperature si è ormai allontanato verso levante, lasciando spazio a un graduale consolidamento dell’alta pressione. Nella giornata di oggi e in quella di domani potremo avere soltanto qualche nuvola residua all’estremo sud-est, mentre altrove sole e caldo cominceranno a diventare padroni assoluti.

Non parliamo poi di Giovedì 30, giornata in cui lo scenario meteo sarà dominato quasi esclusivamente dall’anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. E non sarà una parentesi breve: prepariamoci a una decina di giorni molto caldi, con la pressoché totale assenza di qualunque nube.

Le aree più calde

Senza scendere nei dettagli delle temperature, che potete comunque ritrovare abbondantemente nei nostri articoli e nelle nostre previsioni meteo, vorrei per un attimo spostare l’attenzione sul disagio bioclimatico, che non dipende soltanto dalla temperatura dell’aria ma anche dall’umidità e dalla ventilazione. Le condizioni più pesanti sono attese proprio sulla Pianura Padana e nelle regioni del Sud, dove la combinazione tra caldo intenso e tassi di umidità elevati sarà difficile da sopportare. Questo perché, ormai, i mari risultano bollenti. E quindi, anche se il meridione, almeno in una prima fase, non sarà nel cuore del caldo estremo, non ci saranno comunque le condizioni per vivere un clima particolarmente fresco.

Nessuna tregua fino ad agosto

Ormai i modelli meteo sono chiari: nessuna possibilità di rinfrescata almeno fino al 6-7 Agosto, con sole e caldo che faranno da padroni e temporali pressoché inesistenti, se non qualche isolato rovescio nelle zone interne delle Alpi. Estate a tutta birra, quindi.

Credit

ECMWF · Copernicus Climate Change Service (C3S) NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center WMO – World Meteorological Organization