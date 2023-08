Il meteo italiano è destinato a subire ‌un’intensa ondata di calore ⁣che influenzerà il‍ tempo per diversi giorni, prima‌ di un possibile e significativo cambiamento. Le⁣ stagioni​ estive, un tempo più brevi e meno calde, si stanno allungando‍ e diventando ⁤sempre più ⁣torride e afose.

Non si prevedono cambiamenti immediati per ora, anzi, si prospetta che il⁤ calore più intenso ⁤di Agosto sia‌ ancora in arrivo, sebbene non raggiungerà i livelli ⁢estremi sperimentati a ​Luglio. ​Le temperature sono in aumento a​ causa del ritorno dell’anticiclone⁤ africano, che si ‍intensificherà dopo⁣ Ferragosto, e giù ciò costituisce una notevole anomalia.

Il ritorno dell’anticiclone ‍africano

L’anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente e si espanderà verso ‍l’Europa Centro-Occidentale,⁤ sopprimendo​ anche l’instabilità atmosferica​ attualmente presente sull’Arco Alpino. Il sole e‌ il calore saranno quindi i protagonisti ​di questa settimana.

Le ‌aree⁤ più colpite

Il calore più intenso colpirà l’Italia Centro-Settentrionale,⁢ a differenza di Luglio, quando il Sud era l’area più colpita dalla lunga ondata di⁢ calore ⁤sahariana. Questa sarà una fase di calore significativa sia per durata che per intensità, ⁢considerando il periodo.

Un finale di Agosto movimentato

Ma quando finirà questa ondata di calore? Gli ultimi aggiornamenti prevedono grandi cambiamenti entro la fine di Agosto. La⁢ dinamica​ circolazione atlantica, che si sta‌ spostando verso il Centro-Nord Europa, potrebbe erodere l’anticiclone subtropicale.

Il possibile cambiamento

Il cambiamento potrebbe ⁣avvenire intorno al 24-25 Agosto, con‌ l’arrivo di un fronte temporalesco in Italia, a partire dal Nord. ‌L’aria⁤ fresca che seguirà dovrebbe‌ portare un po’ di sollievo, riportando le temperature più o meno alla norma stagionale.

Possibili conseguenze

A causa del calore accumulato precedentemente, queste correnti fresche potrebbero favorire l’insorgere​ di temporali violenti, associati a nubifragi, raffiche di vento e grandine. Questo‍ cambiamento meteo⁣ potrebbe segnare una svolta per l’Estate⁢ 2023? Forse?

Sembra che ci siano le condizioni per un ritiro dell’anticiclone ‌africano, o almeno un suo indebolimento. I⁣ prossimi aggiornamenti ‌forniranno⁣ maggiori dettagli su questa ipotesi ancora da confermare, ma è del tutto normale che l’Estate⁢ possa iniziare ‌a declinare entro‍ la⁤ fine di Agosto. Le proiezioni del lungo termine che tracciano anche il tempo di Settembre, propongono temperature sopra la media per quel mese, ma con piogge tra la media e oltre la norma.

Conclusione

In sintesi, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore intensa (il Nord Italia ne è già colpito), seguita da un possibile cambiamento drastico del meteo. Questo cambiamento potrebbe portare temporali violenti e⁣ un ritorno alle temperature stagionali. Tuttavia, queste previsioni sono ancora da confermare.