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Il 21 settembre 2026, l’Europa occidentale è stata interessata da un’ondata di calore tardiva (un forte “veranillo de San Miguel”) che ha portato valori tipicamente estivi. È stato un giorno ancora pienamente estivo su tutta la penisola iberica e sul Sud della Francia, con anomalie di +5/+10 °C rispetto alle medie del periodo. I dati ufficiali completi e validati (AEMET, IPMA, Météo-France) indicano le temperature massime e abbiamo ricavato i picchi di temperatura massima registrati tra reti istituzionali e amatoriali (come Infoclimat, Meteoclimatic, AEMET e IPMA):

Spagna: secondo i dati dell’AEMET e delle stazioni locali, le temperature hanno raggiunto picchi estremi nelle valli occidentali e meridionali. Il picco ufficiale più alto è stato di circa 37 °C nelle valli occidentali (Estremadura e Andalusia occidentale): a Badajoz e dintorni previsioni e osservazioni parziali intorno ai 37 °C, nelle valli del Tago, del Guadiana e del Guadalquivir 36-37 °C, con le temperature più alte registrate nelle province di Siviglia, Cordova e Badajoz. Madrid-Barajas ha raggiunto i 32 °C e Barcellona-El Prat i 30 °C. Valori intorno ai 34-36 °C sono stati diffusi anche in Galizia (come a Ourense) e nel resto del Sud. Le stazioni amatoriali (reti Weather Underground, Meteociel, WeatherLink, ecc.) in zone interne e riparate hanno quasi certamente superato i 38 °C in alcuni punti, come avviene di solito in queste situazioni.

Portogallo: sotto allerta gialla diramata dall’IPMA per ben 16 distretti, il picco ufficiale più alto è stato di 34 °C a Porto-Pedras Rubras (METAR pomeridiano). Previsioni IPMA e osservazioni interne indicano fino a 37 °C a Coimbra e nell’Alentejo/Vale do Tejo, cioè nelle aree interne del Centro-Sud. Anche qui le stazioni amatoriali nell’interno hanno registrato valori superiori di 1-2 °C rispetto alle stazioni ufficiali.

Francia: il picco ufficiale è stato più contenuto, 33-34 °C nel Sud (Occitania, Hérault, Aude); articoli del 21 citano 34 °C a Pézenas il giorno precedente e valori simili il 21. Nel resto del Paese le massime sono rimaste tra 28 e 32 °C. Le rilevazioni delle reti amatoriali e di Infoclimat nel Midi hanno invece mostrato valori eccezionali, resi ancora più anomali a causa dell’indice di aridità: il picco massimo assoluto è stato di 36,1 °C a Céret (nei Pirenei Orientali), seguito dai 35,2 °C ad Aniane e dai 34,8 °C a Montpellier intra muros (nel campus Triollet).

In sintesi, il valore più alto confermato o fortemente indicato per il 21 settembre 2026, considerando anche le reti amatoriali, si colloca intorno ai 37-38 °C in Spagna occidentale e Portogallo interno, con la Francia meridionale un paio di gradi più bassa. I dati definitivi AEMET/IPMA/Météo-France (inclusi i record mensili eventualmente battuti) usciranno nei prossimi giorni.

Credit

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera)

Météo-France

Infoclimat

Meteoclimatic

Weather Underground, Meteociel, WeatherLink

METAR aeroportuali