Dettagli del terremoto

Un terremoto profondo di magnitudo 6.2 ⁣è ⁢stato registrato dall’USGS a Santiago del ⁤Estero, Argentina, alle ‍07:20​ UTC del 5 agosto 2023. L’agenzia⁣ riporta una profondità ⁤di 597 km. L’EMSC conferma ‍la stessa magnitudo e profondità.

L’epicentro è stato localizzato a 39,4 km a⁣ sud-est di Suncho Corral (popolazione 6.087), a 43,9 km a‍ nord-ovest di Añatuya (popolazione 20.261), a 98,5 km a sud-ovest di Quimilí (popolazione 10.959) e ​a 115,5 km a est-sud-est di ​Santiago del Estero (popolazione 252.192), Santiago ⁣del Estero, Argentina.

Si stima che 2.112.000 persone abbiano avvertito una scossa debole.

Allerta verde dell’USGS

L’USGS ha emesso un’allerta verde per le vittime e le perdite economiche legate alle scosse. C’è una bassa probabilità di vittime e danni.

Nel complesso, la popolazione di questa regione vive in strutture che sono vulnerabili alle scosse di ‍terremoto, sebbene esistano strutture⁤ resistenti. I tipi di edifici vulnerabili predominanti sono i blocchi di adobe con trave di vincolo in calcestruzzo e la costruzione di pavimenti in calcestruzzo con mattoni non rinforzati.

Pericoli‍ secondari

I terremoti recenti in ⁢questa zona⁣ hanno⁣ causato pericoli secondari ‍come ⁢frane che potrebbero aver contribuito alle perdite.

Conclusione

Un terremoto ‍profondo di magnitudo 6.2 ha colpito Santiago del Estero, Argentina, con un epicentro a⁣ 39,4 km a sud-est di Suncho Corral. Nonostante la scossa​ sia stata avvertita⁤ da oltre due milioni di persone, l’USGS ⁢ha emesso un’allerta verde, indicando una bassa probabilità di vittime e danni. Tuttavia, la regione è‍ caratterizzata da edifici ⁣vulnerabili alle scosse di terremoto, ⁣aumentando il ‍rischio di pericoli secondari come le frane.