La missione Psyche della NASA: un viaggio verso ‌un asteroide metallico

La missione Psyche della NASA, diretta verso un lontano asteroide metallico, sarà dotata di un rivoluzionario pacchetto di Comunicazioni Ottiche Deep Space (DSOC).‌ Questa missione rappresenta un’opportunità unica per gli scienziati, ingegneri e tecnici⁢ che ‍vi hanno⁤ lavorato, ​spinti⁤ da una passione comune: esplorare​ l’ignoto.

Il team della ​missione Psyche

La serie di brevi ​video “Behind the Spacecraft” offre uno sguardo alle persone che hanno reso possibile questo imminente viaggio verso un asteroide ricco di metalli. Cinque membri del team Psyche raccontano come sono finiti in una missione progettata per rispondere a domande sull’enigmatico asteroide Psyche.

Christina Hernandez

Christina Hernandez, ingegnere di sistemi di volo presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California meridionale, ha guidato il team attraverso ⁣la fase di verifica e validazione della missione per preparare la navicella​ alle estreme condizioni dello spazio. Per lei, l’ingegneria è un modo per rendere ⁤la‍ fantascienza realtà. Essendo una fan del heavy metal, è entusiasta ‍che Psyche sia una​ missione diretta ⁢verso un mondo metallico.

Meena Sreekantamurthy

Meena ​Sreekantamurthy, ingegnere elettronico presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ha lavorato sull’unità di alimentazione ​per ⁣uno degli strumenti ‍scientifici della navicella. Nel suo tempo libero dipinge e disegna, e si meraviglia del fatto che qualcosa‍ che ha contribuito a costruire con‍ le sue mani raggiungerà la cintura degli​ asteroidi.

Ben ⁢Inouye

Ben Inouye ​ è un ingegnere che ha⁤ lavorato nel team che ha progettato e costruito il sistema di⁤ alimentazione della navicella. Prima di⁤ arrivare al JPL, che gestisce la missione, ha lavorato come ingegnere marino. Ora traccia un parallelo tra le scoperte fatte in mare e quelle che la missione robotica Psyche spera di fare.

Julie Li e Luis‌ Dominguez

Julie​ Li ha supervisionato lo sviluppo dell’hardware di propulsione ⁣solare elettrica della navicella presso Maxar Technologies. Da bambina voleva essere un’astronauta, e il suo primo lavoro⁢ dopo l’università è stato come‍ ingegnere di progettazione sulla navetta spaziale della ‍NASA. Oggi, la costruttrice di⁢ navicelle è anche ⁣un’avventuriera all’aperto. Luis Dominguez ⁢ è il responsabile dei sistemi e dell’elettricità al JPL ‌per ‌la​ fase di assemblaggio, test e operazioni di lancio della missione. Da‍ bambino non immaginava mai di diventare⁢ un ingegnere che lavora‌ in un posto come il‍ JPL, e incoraggia‍ i bambini che incontra a ⁤coltivare la loro curiosità.

La missione ​Psyche

La missione Psyche è ‌prevista ⁤per il lancio su⁢ un ⁣Falcon Heavy di SpaceX dal Launch Complex 39A⁤ al Kennedy Space Center alle 10:38 EDT (7:38​ PDT) del 5 ottobre, con⁤ ulteriori opportunità programmate fino al 25 ottobre.

Obiettivi della missione

Con un’estensione‍ di circa 279 chilometri nel suo punto più largo,⁢ l’asteroide Psyche potrebbe essere un nucleo frammentario‌ di un planetesimo (uno dei mattoni di un pianeta roccioso), oppure potrebbe essere materiale primordiale che non si è ​mai fuso. L’obiettivo principale della missione ​Psyche è discernere tra queste possibilità. ​La missione contribuirà​ a far luce sui misteri che⁣ circondano⁢ il nucleo metallico della Terra e la genesi del nostro sistema solare. Al suo arrivo previsto a Psyche‍ nel 2029, la navicella inizierà un periodo di osservazione di 26 mesi, catturando immagini e raccogliendo dati per migliorare la nostra comprensione dell’asteroide.

Conclusione

In sintesi, la missione Psyche della NASA rappresenta un’opportunità​ unica per esplorare un ⁢asteroide metallico e rispondere a domande fondamentali sulla formazione‌ del nostro sistema solare. Il team dietro questa missione è composto da individui appassionati e dedicati, che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo viaggio nello spazio.