La crisi‌ degli incendi ​boschivi in⁤ Grecia si aggrava con focolai significativi in diverse regioni, ‌tra⁤ cui Alexandroupolis, Dadia, ⁤i comuni ⁢di⁢ Rodopi in Macedonia orientale, Parintha nella regione dell’Attica​ e Viotia nella Grecia centrale.

La ⁢situazione attuale

Le ⁢regioni più colpite

Gli incendi boschivi in corso hanno gravemente‌ colpito molte regioni della Grecia. Le aree di​ Alexandroupolis, Dadia, i comuni di Rodopi in Macedonia orientale, Parintha nell’Attica e Viotia nella Grecia centrale sono tra le ⁣più duramente colpite.

Evacuazioni e vittime

La Protezione Civile greca, il 26⁣ agosto, ha segnalato un nuovo incendio sull’isola ⁢di​ Andros, che ha ⁤portato a ⁤evacuazioni urgenti. Tragicamente, il bilancio delle vittime è salito a⁣ 21 quando un altro corpo è stato scoperto dal servizio⁢ antincendio⁢ il 24 agosto vicino a Lefkimi, situato tra Alexandroupolis e Dadia. Le⁤ autorità​ locali ‍hanno segnalato che alcuni ⁣degli incendi sembrano essere stati appiccati ​deliberatamente e la polizia ha effettuato finora 79 arresti legati all’incendio ⁤doloso.

Aiuti e previsioni

Contributi internazionali

Il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione (UCPM) ha ‍visto contributi da 10 dei suoi⁣ stati membri e partecipanti alle operazioni di terra nelle regioni colpite. Rispondendo alla richiesta di aiuto ⁤della Grecia​ il 26 e 27 agosto,⁤ che includeva richieste di⁢ moduli di⁢ lotta antincendio ⁣aerei ‌e​ terrestri,‌ la⁤ Francia si è fatta avanti il 27 agosto offrendo un modulo composto da due aerei antincendio Canadair della⁤ capacità rescEU. Il Centro di Coordinamento della Risposta Europea (ERCC) ha inoltre schierato⁣ due ufficiali di ‍collegamento⁢ per aiutare ⁤la Grecia ‌a coordinare gli sforzi di assistenza dell’UE.

Previzioni sul rischio‍ di incendi

Il ⁤Servizio di ‌Gestione ⁤delle Emergenze Copernicus è stato ​in massima allerta, con cinque attivazioni che hanno portato​ alla produzione di 20 mappe dettagliate (classificate come EMSR686 ⁤a EMSR690) per aiutare a comprendere la diffusione degli incendi boschivi e le aree colpite.​ Il Sistema Europeo ‍di​ Informazione sugli Incendi Forestali (EFFIS) prevede che‌ il rischio generale di incendi in Grecia⁤ sarà in calo nelle prossime 48 ore. Tuttavia, nonostante il calo generale, si prevede‌ che alcune aree dovranno affrontare livelli di pericolo di‍ incendio da alti a estremi, indicando la necessità di​ una vigilanza continua.

Conclusione

In sintesi, la Grecia sta ‍affrontando una grave crisi di incendi ⁢boschivi con ⁣diverse regioni duramente‌ colpite.⁤ Nonostante gli sforzi internazionali e le previsioni di ⁢un calo ‍del rischio di incendi, la situazione richiede una continua vigilanza.