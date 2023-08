Una volta ⁤ancora, la comunità di Maui, nelle Hawaii, è stata sconvolta ‍da un incendio.⁣ Un ⁣rogo di‌ sterpaglie‌ ha causato nuove evacuazioni durante il fine settimana, mentre la ricerca ‍di⁣ resti continua oltre due settimane ⁤dopo i mortali incendi⁣ di sterpaglie a Lahaina.

Continuano gli sforzi di ⁢recupero e ‍ricerca

Domenica, gli sforzi ⁣di recupero e ricerca sono ​proseguiti a West Maui, oltre due settimane dopo che ​gli incendi alimentati dal vento hanno distrutto la città di ⁣Lahaina, comprese migliaia ‍di case.

Il nuovo incendio e le evacuazioni

Sabato, un incendio di vegetazione ha bruciato circa 2,8 ettari nel quartiere di Anapuni, causando nuove ⁢evacuazioni. L’incendio⁤ è stato‍ contenuto all’85%, e i ⁣vigili ​del fuoco hanno fermato⁢ l’avanzata delle ⁢fiamme, permettendo ai residenti di tornare a casa, secondo quanto riferito dai funzionari della Contea di Maui.

Altri incendi a Maui

Altri tre incendi‍ a Maui, compresi quelli di⁢ Olinda, Kula e Lahaina, sono‍ quasi contenuti, ma le ‍squadre⁢ continuano a monitorare le aree alla ricerca di nuovi focolai e attività di fuoco.

Il pericolo di incendio ‌persiste

Il pericolo di incendio non è ancora terminato per ‍le⁤ Hawaii. Le condizioni ⁢di siccità persistono⁤ sull’isola di Maui, compresa una grave siccità a West Maui, secondo il Monitor ⁣della Siccità degli Stati Uniti.

Lista delle persone ufficialmente ‌scomparse

Sono stati ⁤trovati i ​resti di 115 persone, con il 99% dell’area dell’incendio di Lahaina perlustrata da cani da ricerca e squadre⁤ di soccorso. ‍Durante l’ultima settimana, più di ‍100 persone della⁤ lista delle persone non rintracciate sono state ⁢trovate sane e ‍salve, secondo ⁤l’FBI. Il ​calo del numero di persone​ scomparse è dovuto in parte⁢ al fatto che l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Maui ha ‌rilasciato per la prima volta una lista completa di ⁣388 persone scomparse verificate dall’inizio degli incendi.

Continuano gli appelli alle persone sopravvissute

I funzionari della​ contea continuano a ​fare appello ⁣ai sopravvissuti affinché forniscano campioni di DNA per aiutare a identificare i resti. I campioni ​possono essere raccolti presso⁢ il Centro di Assistenza Familiare presso l’Hyatt Regency a⁣ Ka‘anapali ‌o nel continente contattando un ufficio locale ‌dell’FBI.

I‌ residenti di Lahaina attendono ancora di tornare a casa

Sebbene la maggior ​parte dei residenti nell’area bruciata sappia che non avranno una casa⁢ in cui tornare, molti desiderano‌ tornare‌ per‍ cercare animali domestici, ⁣trovare oggetti che potrebbero⁣ aver sopravvissuto all’incendio ⁢e per trovare una⁣ chiusura emotiva.

Assistenza da parte della FEMA

Da quando sono scoppiati gli​ incendi, ⁤la FEMA ha ricevuto 11.010 richieste‌ di assistenza. Finora, l’agenzia ha distribuito ⁤più ‌di​ 14,6 ⁢milioni ‍di dollari in alloggi di emergenza e aiuti individuali.

Restrizioni nell’area del disastro

I residenti di Lahaina stanno ancora aspettando che le barriere si aprano per tornare nell’area dell’incendio e controllare eventuali‌ oggetti che potrebbero aver sopravvissuto. ​L’area⁤ del disastro è limitata al personale autorizzato a causa dei pericoli derivanti dai detriti dell’incendio, tra cui cenere⁤ con sostanze chimiche‍ tossiche, fili elettrici scoperti ⁤e strutture instabili che ​potrebbero crollare.

Conclusione

La comunità​ di Maui continua a lottare con le conseguenze degli incendi devastanti. Mentre gli sforzi di recupero⁤ e ​ricerca proseguono, il pericolo di nuovi incendi persiste a causa delle condizioni di siccità.‌ I residenti attendono con ​ansia ⁢di poter tornare nelle‍ loro case, nonostante le restrizioni ancora in vigore nell’area del disastro.