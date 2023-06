È l’ennesimo risveglio autunnale per molte regioni in questo anomalo mese di Giugno. I primi quindici giorni dell’Estate meteorologica hanno mostrato connotati meteo assolutamente poco estivi, anche dal punto di vista termico soprattutto al sud Italia.

Il satellite ci mostra un chiaro vortice di bassa pressione posizionato tra il basso Adriatico e il mar Ionio, responsabile delle condizioni meteo pessime in atto al centro e al sud. Piove soprattutto su Puglia, Molise e Abruzzo, ma anche sul resto del sud troviamo parecchie note instabili.

Va un po’ meglio al nord, in Sardegna e sul medio-alto Tirreno dove il Sole prova a farsi largo seppur con qualche difficoltà. Ma quanto durerà il maltempo? Questo ciclone avrà ancora molto da dire quest’oggi sul basso Adriatico e al sud, pertanto sarà ancora necessario l’ombrello. Non mancheranno locali fenomeni intensi specie in Puglia.

Anche domani avremo delle piogge residue al sud, ma gli effetti di un deciso rinforzo dell’anticiclone saranno molto evidenti su tutta Italia! L’anticiclone africano proverà a mettere piede nel Mediterraneo occidentale e comincerà a spazzar via l’attuale perturbazione, riuscendoci del tutto nella giornata di sabato. Nel corso del week-end l’alta pressione ingloberà tutta Italia e riporterà la stabilità, oltre che un graduale aumento delle temperature.

Tornerà l’Estate? Certamente si, da inizio prossima settimana comincerà ufficialmente la prima vera ondata di caldo della stagione. Caso vuole che l’esordio dell’Estate astronomica, atteso il 21 Giugno col Solstizio d’Estate, sarà molto stabile e caldo da nord a sud.

La piena Estate la vivremo nel corso della prossima settimana, quantomeno sino al 24 Giugno: le temperature potranno superare agevolmente i 34-35°C su tante località del centro-sud e delle isole maggiori, soprattutto nei settori interni distanti dalle brezze marine.

La tendenza meteo è ormai confermata, ma torneremo nei prossimi editoriali per capire quanto effettivamente durerà l’ondata di caldo.