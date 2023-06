Il mese di Giugno si avvia al termine e davvero molto a fatica ci ha portato ad assaporare un meteo dal sapore estivo. Dopo una prima parte del mese molto travagliata, la prima espansione dell’anticiclone africano ha portato il grande caldo ed i primi 40 gradi su alcune parti dell’Italia.

Ora l’Estate appare decisamente avviata, ma gli eccessi di calore sono stati subito scalzati via dall’inserimento d’aria più fresca atlantica. Ora l’anticiclone africano lascerà posto all’alta pressione delle Azzorre, normalmente associata a condizioni estive più vivibili.

L’evoluzione prevista nel corso dell’ultima settimana di Giugno ed il primo weekend di Luglio propone delle importanti novità. Come detto il caldo non sarà eccessivo, anche se le temperature in alcune aree si presenteranno localmente a tratti elevate, specie sulle pianure del Nord-Ovest.

L’anticiclone delle Azzorre non sarà però in grado di respingere il veloce passaggio di qualche impulso instabile, legato alle correnti atlantiche che torneranno a scorrere sull’Europa Centro-Settentrionale. Ciò si tradurrà in un tipo di tempo a tratti incerto sulle regioni del Nord, con situazioni temporalesche.

Sorprendente impulso perturbato in avvio di Luglio

Lo scenario potrebbe tuttavia deteriorarsi proprio all’inizio del nuovo mese, quando l’anticiclone delle Azzorre potrebbe cedere in modo più evidente. C’è infatti la probabilità dell’affondo di una saccatura più incisiva, dapprima su Spagna e Francia e poi verso l’Italia.

Se quest’evoluzione fosse confermata, non ci sarebbe solo una semplice instabilità, ma una fase localmente di maltempo per la formazione di un vortice mediterraneo collegato alla saccatura. Questa fase di tempo movimentato coinciderebbe con il prossimo weekend, quindi non è una tendenza così lontana.

Piogge e temporali più diffusi potrebbero raggiungere il Nord-Ovest già dalla sera di venerdì 30 Giugno, poi la saccatura entrerà nel vivo nel weekend con condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali. Non mancheranno temporali con rischio grandine e fenomeni intensi sino localmente a nubifragio.

Tra sabato e domenica qualche precipitazione, più irregolare, potrebbe sfondare fin verso il Sud. Chiaramente, se fosse confermata questa dinamica, le temperature potrebbero scendere in picchiata sino a valori ben sotto media, nelle aree più coinvolte dal maltempo.