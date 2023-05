Il Mar Tirreno si sta preparando per una tempesta di proporzioni eccezionali sia per il periodo, che su grandezza climatica. Diversi istituti di meteorologia segnalano un’importante centro di bassa pressione che si sta formando e che potrebbe intensificarsi notevolmente ad inizio della settimana prossima, evolvendo, forse, in un ciclone esplosivo, o cyclone bomb. Ma sarà da confermare.

Formazione del Ciclone

Una corrente di aria fresca proveniente dal Nord Atlantico sta precipitando verso il Nord Africa. Questo movimento atmosferico potrebbe intensificare una depressione che si formerà tra l’Algeria e la Tunisia, che si dirigerà verso il Mediterraneo, precisamente il Mar Tirreno centrale.

I dati numerici mostrano che questa depressione potrebbe approfondirsi tra i 15 e gli oltre 20 hPa in un solo giorno, una condizione che la classifica come un “ciclone bomba” o “ciclone esplosivo”.

Implicazioni per l’Italia

L’Italia, particolarmente esposta alle depressioni nordafricane, potrebbe assistere a significative precipitazioni, temporali intensi e fenomeni meteorologici violenti. La situazione è di particolare interesse per il Mar Tirreno centrale, la Sardegna orientale e molte regioni adriatiche, ioniche e nord-orientali, tra cui l’Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Il ciclone dovrebbe intensificarsi sul Nord Africa nei prossimi giorni, portando instabilità meteo al Nord e al Centro Italia. Si prevedono forti piogge sul Nord Est, in Toscana, nel Nord Sardegna e in Liguria durante il fine settimana.

Evoluzione della Tempesta

Il ciclone si prevede che si muoverà nel Mar Tirreno all’inizio della prossima settimana, raggiungendo pressioni molto basse, stimate attorno ai 980/988 hPa. Questi fenomeni sono rari, specialmente in primavera. Iniziando la settimana, si prevedono forti temporali e piogge torrenziali in Sicilia, che si estenderanno rapidamente a Campania, Lazio, Molise e Abruzzo. Verso sera, il maltempo raggiungerà anche il Nord.

Impatto Previsionale

Martedì, si prevede un deterioramento diffuso delle condizioni meteorologiche in tutta l’Italia. Le regioni dell’Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino sono particolarmente a rischio. I modelli matematici indicano la possibilità di accumuli di pioggia superiori a 150 mm in 24 ore in Emilia (da confermare), una situazione potenzialmente problematica.

In sintesi, le previsioni indicano l’arrivo di un periodo di maltempo eccezionale e potenzialmente di straordinaria gravità.

Tempesta di Polvere sul Sud Italia

Come un interessante fatto a margine, il Sud Italia e la Sicilia sono attualmente colpiti da una tempesta di polvere in quota proveniente dal Sahara. Anche se la polvere sospesa nell’aria può creare un paesaggio pittoresco, può anche contribuire all’inquinamento atmosferico e causare problemi di salute per le persone sensibili. In caso di pioggia, noterete quel fastidioso e tipico fango sulle automobili.

Confronto con Cicloni Precedenti

Le condizioni meteo previste presentano forti somiglianze con i cicloni che hanno colpito l’Italia durante l’inverno passato. Quei cicloni hanno causato nevicate straordinarie sui monti delle Marche e della Romagna, e un altro ciclone ha causato nevicate in Sicilia sull’Etna e sui monti Peloritani, oltre a inondazioni nel sud est dell’Isola. Tuttavia, la presentazione di un ciclone di questa intensità in tarda primavera è un evento raro, e lo è comunque, in generale, questi fenomeni meteo estremi non fanno parte del nostro clima.

Preparazione e Risposta

In vista di un’eventuale condizione meteorologica estrema, è importante che si seguano le previsioni meteo più aggiornate, e che vengano prontamente percepiti eventuali avvisi da parte delle autorità locali e le varie Istituzioni.

L’evento meteo straordinario sottolinea l’importanza di una pianificazione e preparazione adeguata alla gestione delle emergenze dovute ai cambiamenti del clima. La prevenzione è la chiave per mitigare l’impatto di eventi meteo estremi come questo, oltre i repentini cambiamenti del tempo atmosferico.