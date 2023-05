Splende il Sole in lungo e in largo, come non succedeva da settimane. Tutta Italia è sgombra da nubi e da piogge, merito dell’ingresso di aria più secca e leggermente più stabile. Anche le temperature sono aumentate da nord a sud, riportandosi attorno alle medie del periodo. Ma quanto durerà questo bel tempo? Le condizioni meteo peggioreranno nuovamente?

Purtroppo sì, il tempo peggiorerà già da oggi e per ogni giorno fino al termine di Maggio! Tuttavia non ci saranno perturbazioni organizzate con maltempo diffuso da mattina a sera, bensì avremo a che fare con la tipica instabilità pomeridiana e serale del periodo, determinata dai contrasti termici tra la calura mattutina al suolo e l’aria fresca presente in alta quota. Mancherà, infatti, un vero e proprio anticiclone coriaceo sul Mediterraneo: questo fattore sarà determinante per lo stazionamento di aria fresca in alta quota, sufficiente per lo sviluppo di acquazzoni e temporali.

Dunque già da oggi avremo nuovamente a che fare con questi fenomeni pomeridiani, ma dove? Le zone interne del centro e del sud saranno le predilette dall’instabilità, specie su Toscana, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria settentrionale. Avremo qualche fenomeno anche sulle Alpi, mentre sul resto d’Italia prevarrà la stabilità. Anche le temperature subiranno un lieve incremento rispetto a ieri, portandosi a ridosso dei 25-27°C su molte località. Insomma respiriamo finalmente aria tardo primaverile!

Nei prossimi giorni l’instabilità si acutizzerà ulteriormente, complice il transito di un nucleo fresco in alta quota proveniente dalla Scandinavia. Questa “goccia fresca” stimolerà lo sviluppo di tanti temporali anche piuttosto intensi e ricchi di grandine tra i giorni di mercoledì e giovedì. Nord Italia e zone interne del centro potrebbero essere i bersagli principali dei temporali. Sulle coste di buona parte d’Italia (specie al centro e al sud) si prospetta un prosieguo di settimana tutto sommato stabile, con condizioni meteo tardo-primaverili.