E anche il 2 Maggio sembra seguire per filo e per segno il 1° Maggio. Anche quest’oggi il risveglio è grigio su gran parte della penisola, una di quelle tipiche mattine di ottobre o novembre, dove i cieli sono nuvolosi su quasi tutta Italia e le piogge bagnano tante località da nord a sud. Insomma condizioni meteo simil-autunnali.

Il motivo è presto detto: una perturbazione atlantica arrivata due giorni fa nel Mediterraneo ha dato vita a una depressione semi-stazionaria, letteralmente intrappolata sulla nostra penisola. Attorno a questa depressione si sono sviluppati i consueti “fronti occlusi” divenuti veri e propri “fronti stazionari”, ovvero sistemi nuvolosi molto estesi e ricchi di piogge, in grado di persistere per ore e ore su intere regioni. Ecco spiegate le precipitazioni diffuse e abbondanti cadute su gran parte del nord Italia, al centro, in Puglia, Campania e Basilicata.

Questa situazione piuttosto statica è tutt’ora presente lungo lo Stivale. Continua a piovere su gran parte del nord, specie sul Nordest, mentre rovesci e piogge un po’ più sparsi interessano il resto d’Italia. Segnaliamo anche un potente temporale stazionario sviluppatosi sul messinese da questa notte.

La giornata proseguirà allo stesso modo, con tempo grigio e autunnale. Le piogge saranno molto presenti al sud, specie in Calabria e Basilicata dal pomeriggio. Piogge ancora al Nordest e in estensione al medio Adriatico. Andrà leggermente meglio solo al Nordovest, sull’alto Tirreno e in Sardegna.

Ma quanto durerà questo tempo più autunnale che primaverile? La perturbazione avrà ancora molto da dire fino a domani, specie sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge residue sono attese in Emilia Romagna domani, mentre sul resto del nord il miglioramento sarà notevole. Su Puglia, ionica, Basilicata, Calabria ionica potremmo osservare dei forti acquazzoni e temporali, con piogge localmente a carattere di nubifragio specie tra la notte e la mattina.

Le condizioni meteo miglioreranno vistosamente da giovedì grazie al ritorno dell’alta pressione.