Non ci sono più dubbi: il maltempo tornerà ad invadere l’Italia e lo farà con almeno altre due perturbazioni in rapida successione, entrambe nel corso della prossima settimana. Le condizioni meteo peggioreranno da lunedì, quanto l’anticiclone africano comincerà a perdere colpi più che vistosamente!

Fino a domenica, infatti, sarà l’alta pressione africana a tener tra le mani le redini del meteo italiano, al netto di qualche temporale plausibile al nord, specie in montagna e in Piemonte. Sul resto d’Italia vivremo un week-end molto stabile e anche molto mite, a tratti caldo come visto nel precedente editoriale.

Ma come detto il maltempo tornerà all’avvio della prossima settimana e pare proprio che possa farci compagnia addirittura fino a metà Maggio! Potremmo considerarlo un vero e proprio doppio colpo alla Primavera, considerando che le due perturbazioni previste riporteranno piogge e temporali diffusi, oltre che un deciso calo delle temperature.

Ma andiamo con ordine e affrontiamo le perturbazioni singolarmente. La prima agirà tra lunedì 8 e martedì 9 Maggio, e sarà piuttosto veloce: questa arrecherà rovesci e temporali specie al nord, a sprazzi sulle isole maggiori e il versante tirrenico. Nulla a che vedere con la perturbazione successiva, la quale si preannuncia ben più intensa e persistente, non molto differente dalla perturbazione del 1° Maggio, la quale era riuscita ad avvolgere gran parte dello Stivale come se ci trovassimo in Autunno.

Questa seconda perturbazione sarà protagonista nel Mediterraneo tra mercoledì 10 e venerdì 12, ma dagli ultimi aggiornamenti pare che possa protrarsi fino al termine della settimana, quando ormai ci troveremo nel pieno di Maggio.

La seconda metà della prossima settimana, tra 10 e 14 Maggio, si preannuncia fortemente instabile. Le piogge bagneranno tante regioni ma oltre alle benevoli piogge dovremo anche fare i conti con temporali e grandinate, decisamente meno attesi soprattutto per il comparto agricolo. Le condizioni meteo rischiano di rivelarsi instabili anche nel prosieguo di Maggio, ma su questo punto ci ritorneremo.