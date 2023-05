La bomba d’acqua è un fenomeno atmosferico che non viene accettato come termine meteorologico in Italia, ma è comunque utilizzato e compreso dalla popolazione. Esploriamo questo fenomeno e il suo utilizzo in altri Paesi del Mondo.

Per meglio intenderci, in meteorologia questo fenomeno è chiamato nubifragio.

Bomba d’acqua: un termine controverso in Italia

Nonostante il termine “bomba d’acqua” sia comunemente utilizzato e compreso dalla popolazione italiana, la meteorologia ufficiale non lo riconosce come un termine valido. Questa limitazione nell’utilizzo del termine può ostacolare la diffusione di informazioni sul fenomeno stesso.

Cos’è una bomba d’acqua?

Una bomba d’acqua è un evento meteorologico caratterizzato da piogge molto intense e localizzate che possono causare inondazioni e disagi in un breve lasso di tempo. Questo fenomeno si verifica quando un’intensa massa d’aria fredda incontra un’area di umidità e calore provocando una rapida formazione di nubi temporalesche o precipitazioni estreme.

Un esempio recentissimo è quello che abbiamo osservato in Emilia Romagna e nel nord est della Sicilia.

Perché non è accettato in meteorologia italiana?

La ragione principale per cui il termine bomba d’acqua non viene accettato nella meteorologia italiana risiede nella sua genericità e mancanza di rigore scientifico. La meteorologia, infatti, predilige termini più precisi e basati su criteri oggettivi per descrivere i vari fenomeni atmosferici. Orbene, preferiamo usare termini anglosassoni come downburst, fenomeno di forti venti associati ad un temporale che vuol dire abbattimento, che altro non è che una sorta di esplosione d’aria. Si fatica a comprendere la logica della terminologia che si deve usare in Italia.

Uso del termine bomba d’acqua nel Mondo

Nonostante la controversia in Italia, il termine bomba d’acqua viene utilizzato in diversi paesi del mondo per descrivere fenomeni simili.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il termine “flash flood” viene spesso utilizzato per descrivere eventi simili alle bombe d’acqua italiane. Un flash flood si verifica quando una grande quantità di pioggia cade in un breve periodo di tempo, causando inondazioni improvvise e potenzialmente pericolose. La traduzione di questo termine è alluvione improvvisa.

Regno Unito

Nel Regno Unito, si utilizza il termine “cloudburst” per descrivere un fenomeno simile alla bomba d’acqua. Un cloudburst è un evento meteorologico in cui una grande quantità di pioggia cade in un breve lasso di tempo, spesso accompagnato da tuoni e fulmini. La traduzione in italiano è scoppio di nuvole.

Australia

In Australia, il termine “downpour” viene utilizzato per descrivere una bomba d’acqua. Un downpour è un evento meteorologico caratterizzato da piogge intense e improvvise che possono causare inondazioni localizzate e altri disagi. La traduzione è acquazzone, ma essendo un termine che ha origine dall’unione di due parole trova anche altri parole ben più significative.

Conclusione

La bomba d’acqua è un fenomeno atmosferico potenzialmente pericoloso che viene descritto con termini diversi in vari paesi del Mondo. Ne abbiamo analizzato solo alcuni.

Con i cambiamenti climatici la meteorologia deve esprimersi con termini esaustivi, chiari e diretti, e abbandonare l’eccessivo utilizzo di parole anglosassoni.