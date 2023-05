L’Emilia Romagna è stata colpita da un’importante alluvione che ha causato vittime e dispersi. La situazione è particolarmente grave e le autorità stanno mettendo in atto misure di emergenza per affrontare la situazione.

Crollo di un’abitazione e persone coinvolte

Un’abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) a causa di uno smottamento, con la possibile presenza di una persona all’interno. Per prestare soccorso, è stato inviato un modulo operativo Usar Light dalla Toscana e un elicottero del Reparto volo di Bologna è stato dispiegato. Le operazioni di soccorso sono in corso. Si parla di una vittima, ma la situazione è in evoluzione.

Interruzione della circolazione ferroviaria

Le forti piogge hanno portato all’interruzione del traffico ferroviario tra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e tra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni e i tecnici di RFI sono sul posto, in contatto con la Prefettura e la Protezione Civile. Credit ANSA.

Evacuazioni e accoglienza

A Conselice, la popolazione è stata invitata a recarsi al Palazzetto dello Sport per trovare rifugio. La sindaca Paola Pula ha chiesto alle persone di portare coperte con sé. Nel Ravennate, le aree maggiormente colpite sono quelle del Lamone e del Montone, con particolari criticità nelle frazioni di San Pancrazio, Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Credit varie fonti.

Chiusura di strade e interruzione del gas

A causa delle piogge, sono stati chiusi diversi ponti nel Modenese, mentre la Statale della Futa è stata interrotta a Loiano per una frana. Anche nel Bolognese sono state chiuse alcune strade provinciali. A Predappio Alta (Forlì-Cesena), l’erogazione del gas è stata interrotta a causa della rottura della tubazione principale provocata da una frana. Credit varie fonti.

Situazione critica a Castel Bolognese

Il fiume Senio ha allagato il centro di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole e ha chiesto ai cittadini di prestare massima attenzione. La Via Emilia è stata chiusa in diversi punti a causa dell’acqua alta. Credit varie fonti.

Forlì-Cesena: frane e allagamenti

I vigili del fuoco di Forlì-Cesena hanno lavorato intensamente per affrontare le conseguenze delle forti piogge, tra cui frane, smottamenti e allagamenti. Nei comuni di Dovadola e Modigliana sono state evacuate 12 persone. La situazione nel bacino del fiume Tramazzo è particolarmente delicata, con numerose strade e linee elettriche interessate da frane. Anche a Predappio Alta si sono verificati problemi a causa dei danni provocati da una frana alla conduttura del gas, causando l’interruzione dell’erogazione. Credit varie fonti.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorso

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un uomo di oltre 80 anni, annegato nelle acque del fiume Senio esondato a Castel Bolognese (Ravenna). L’uomo si trovava in bicicletta in una strada chiusa per precauzione al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un contesto complesso, caratterizzato da numerose emergenze in corso. Credit ANSA.

Preoccupazioni per l’aggravarsi della situazione

L’allarme per il maltempo in Emilia Romagna rimane alto, con le autorità locali e la Protezione Civile che stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione. Gli abitanti delle aree più colpite sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la loro sicurezza e quella delle persone a loro vicine. Credit ANSA.

Appello alla solidarietà e all’azione congiunta

In questo momento di emergenza, è fondamentale che tutti collaborino per affrontare le difficoltà causate dall’alluvione. La solidarietà tra cittadini e l’azione congiunta delle istituzioni e delle forze dell’ordine sono elementi essenziali per superare questa situazione critica e limitare le conseguenze del maltempo. Credit varie fonti attraverso i social network, specie i sindaci delle aree colpite.