A ridosso delle Alpi, nel punto più occidentale della Val Padana, il clima di Torino risente della sua posizione geografica e si contraddistingue per avere il periodo più piovoso in concomitanza con l’inizio della stagione calda. E’ proprio tra aprile e giugno che si ha, infatti, il picco di precipitazioni, sia in quantità che in frequenza, e in cui la temperatura aumenta rapidamente di una decina di gradi nell’arco di un paio di mesi.

La grande differenza tra le temperature invernali ed estive, maggiore rispetto a tante altre zone d’Italia, specie a quelle poste sul mare, fa sì che in primavera l’aumento termico sia molto consistente ed avvenga in un arco di tempo limitato, ma espone la stagione anche ad una grande variabilità climatica.

Il mese di maggio, di conseguenza, può già regalare periodi assai caldi e praticamente estivi, ma anche essere foriero di giornate piovose e talvolta addirittura fredde. Le abbondanti precipitazioni mensili non derivano solo da piogge portate dal passaggio di estesi fronti perturbati, ma anche dai primi temporali della stagione calda.

Non deve stupire che al Nord Italia, Liguria esclusa, piova più nella stagione calda che in quella fredda. E’ infatti in questo periodo che gli scontri tra masse d’aria fredda in quota e calda al suolo generano l’instabilità da cui scaturiscono le precipitazioni.

Temperature: frequenti “up and down”

Le lunghe giornate di maggio sono contraddistinte da pomeriggi già abbastanza caldi, mentre la notte e la prima mattina sono ancora un po’ fresche. La media delle temperature massime risulta vicina ai 22°C, mentre le temperature minime si attestano attorno agli 11-12°C. La differenza tra giorno e notte è quindi notevole, di circa 10°C.

In 4 giorni su 5 le temperature massime sono comprese tra 17 e 27°C, le minime tra 8 e 13°C. Pertanto, l’oscillazione delle temperature massime è maggiore rispetto a quella della minime e dipende in gran parte dalla presenza o meno del soleggiamento pomeridiano.

Tra i mesi di maggio più caldi e quelli più freddi la differenza è molto notevole. Ad esempio nel maggio 1984 la temperatura massima media fu di 16,1°C, nel 2022 di 24,9°C.

Le caratteristiche climatiche continentali di Torino si riflettono, pertanto, sia sull’ampia gamma di temperature che si riscontrano all’interno di uno stesso mese, o di uno stesso giorno, sia nella differenza tra un anno e l’altro.

Temperature record

Le ondate di caldo anticipato, soprattutto nell’ultimo ventennio, non sono un fenomeno raro. I mesi di maggio 2001, 2003, 2009 e 2022 hanno visto lunghi periodi con temperature già estive. Il superamento della soglia dei 30 gradi non è frequente, ma qualche volta avviene. Alcuni casi si hanno anche nei decenni del ‘900, tuttavia, negli ultimi 20 anni la frequenza è aumentata. Il record di caldo è di 32,3°C registrato il 29 maggio 2001.

Il gelo notturno non si è mai verificato negli ultimi 30 anni, ma ci sono casi nei decenni precedenti. Il 7 maggio del 1957 si toccarono -2,3°C a Caselle, ma a Torino città la temperatura non scese sotto gli zero gradi. Il record di temperatura minima nel nuovo millennio è di 1,6°C risalente all’8 maggio del 2004.

Maggio: il mese più piovoso

Il mese di maggio, a Torino, è il mese più piovoso dell’anno. In media cadono oltre 120 mm di pioggia distribuiti in circa 11 giorni. Ciò significa che un giorno su tre piove. Spesso si tratta però di brevi piogge, anche a carattere temporalesco, ma non mancano quelle derivanti dal transito di estesi fronti perturbati. Come già spiegato in precedenza, è in questa stagione che gli scontri tra masse d’aria calda e fredda si fanno più accesi e che determinano le abbondanti precipitazioni primaverili.

Maggio è il mese in cui i temporali possono essere anche cattivi e portare forti colpi di vento e grandinate. Non di rado si hanno periodi in cui i temporali si succedono a cadenza giornaliera, all’incirca alla stessa ora, tra il tardo pomeriggio e la sera, per lasciare poi il posto il giorno dopo a mattinate radiose.

Conclusioni sul meteo di maggio a Torino

In conclusione, il clima di maggio a Torino è caratterizzato da situazioni meteorologiche molto variabili, da periodi caldi che si alternano ad altri freschi o molto instabili, da piogge e temporali frequenti ma spesso anche brevi, e da temperature nella maggior parte dei casi molto piacevoli, sufficientemente calde di giorno e un po’ fresche la notte.