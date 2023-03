Il clima di aprile a Torino è caratterizzato da una transizione dal freddo clima invernale verso il caldo estivo, con temperature in forte aumento rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, nonostante la tendenza al bel tempo, non è raro che il meteo riservi sorprese sotto forma di piogge, temporali e ondate di freddo tardive.

Il clima di aprile a Torino

Rispetto a città italiane poste più a sud, a Torino la differenza tra temperature invernali ed estive è maggiore e si riflette in una primavera in cui le condizioni meteo possono variare sensibilmente anche da un giorno all’altro, avvicinandosi talora più a condizioni invernali, talaltra a estive.

Temperature: dal gelo ai 30 gradi

Le giornate si allungano gradualmente, con un aumento della durata della luce solare che si riflette sulle temperature massime, che durante le giornate soleggiate tendono a superare i 20°C. Considerando però la presenza di giornate nuvolose e perturbate, la media delle temperature massime si attesta poco oltre i 17°C. Le temperature minime, invece, oscillano tra i 5 e i 10°C, ponendosi in media attorno ai 7°C, anche se in caso di forti ondate di freddo possono scendere ancora sotto lo zero.

La differenza tra i record mensili di temperature minima e massima è ampissima: si passa, infatti, dai -3,8°C registrati nell’aprile del 1955, ai 31°C del 9 aprile 2011 a Caselle, alla periferia nord della città. In centro città, a causa dell’isola di calore, le temperature minime tendono ad essere un po’ più elevate e le gelate di aprile più rare.

Ondate di freddo e nevicate tardive

Nonostante la tendenza al caldo, non bisogna sottovalutare le ondate di freddo e le nevicate tardive, che possono verificarsi anche oltre la metà di aprile. Negli ultimi 50 anni, i casi più celebri riguardano i mesi di aprile del 1991 e del 1972. Nel 1991 nevicò con accumulo al suolo nei giorni 17 e 18 aprile; al 25 aprile 1972 risale, invece, la nevicata più tardiva di cui ci sia giunta nota.

La stagione delle piogge e dei temporali

Nonostante la tendenza a un miglioramento del meteo rispetto ai mesi invernali, con la pressoché totale scomparsa di foschie e nebbie, il mese di aprile è caratterizzato anche da piogge e temporali. Le precipitazioni possono giungere insieme a perturbazioni organizzate e insistere per molte ore, oppure essere portate da brevi ma intensi temporali che giungono dalle vallate alpine, non di rado accompagnati da grandine e colpi di vento.

A Torino, il regime delle precipitazioni ha il massimo proprio in primavera, nel periodo compreso tra aprile e giugno. Ad aprile cadono in media circa 110 mm di pioggia distribuiti in 9-10 giorni.

E c’è da augurarsi che quest’anno, considerata la grave siccità che sta colpendo il Piemonte, il mese di aprile non manchi l’appuntamento con queste piogge.

Conclusioni

In conclusione, il clima di aprile a Torino è caratterizzato da una graduale transizione verso il caldo estivo, con temperature in forte aumento rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la possibilità di piogge, temporali e ondate di freddo tardive. Per godersi appieno la primavera a Torino, è consigliabile monitorare attentamente le previsioni meteo e adottare le precauzioni necessarie in caso di maltempo.