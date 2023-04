L’evoluzione meteo della settimana di Pasqua presenta ancora diverse incertezze, come normale che sia con varie potenziali perturbazioni a spasso per l’Europa. Tuttavia, ora dopo ora, la linea di tendenza acquisisce sempre più affidabilità, su quelle che effettivamente potrebbero essere le fasi instabili da qui alla giornata di Pasquetta.

Per il momento siamo alle prese con una perturbazione sulle regioni del sud, ma da domani sarà già un ricordo. Altre perturbazioni transiteranno in Italia nei prossimi giorni: una molto veloce tra mercoledì e giovedì, l’altra tra sabato e domenica ed un’altra ancora nella giornata di Pasquetta! Insomma escludendo il peggioramento in atto, l’Italia potrebbe fare i conti con almeno altri tre fronti perturbati.

Ma veniamo al dunque e concentriamoci sui presunti peggioramenti di Pasqua e Pasquetta.

Tra venerdì sera, sabato e domenica una veloce perturbazione atlantica raggiugerà la Francia per poi gettarsi nel Tirreno. Questa si muoverà rapidamente verso sud nel corso del week-end: dapprima avremo rovesci e temporali sparsi al Nordovest tra venerdì sera e le prime ore di sabato, poi questi fenomeni transiteranno anche su centro e sud Italia tra sabato e domenica. La giornata di Pasqua, dunque, potrebbe rivelarsi incerta e col rischio di pioggia sul Meridione, mentre su centro e nord potrebbe tornare il Sole.

Lunedì 10 Aprile, giorno di Pasquetta, potrebbe palesarsi l’altra perturbazione di cui vi parlavamo poc’anzi. Potrebbe trattarsi di un nucleo freddo (in quota) che muovendosi dal centro Europa verso il mar Tirreno potrebbe generare parecchi rovesci e temporali dapprima al nord e a seguire sulle regioni tirreniche.

Dunque il meteo della Pasquetta potrebbe creare qualche grattacapo a chi avesse in mente gite e scampagnate. Nord e regioni tirreniche potrebbero fare i conti con instabilità, mentre sulle regioni adriatiche potremmo trovare condizioni meteo maggiormente stabili.