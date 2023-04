Il maltempo è di nuovo alle porte dell’Italia, anzi in verità già piove su alcune regioni per merito del fronte caldo della perturbazione atlantica in avvicinamento. Come finale di Aprile c’è poco da dire: il mese si conclude esattamente come è cominciato, ovvero col maltempo. E proprio così comincerà anche il mese di Maggio, ossia con condizioni meteo pessime su tante nostre regioni.

La perturbazione entrerà nel vivo proprio nel corso del 1° Maggio, il giorno della festa dei Lavoratori! Sarà un 1° Maggio con tempo grigio e perturbato su gran parte del sud, del lato tirrenico e del Nordovest. Ci aspettiamo piogge e locali forti acquazzoni (anche isolati nubifragi) su Campania, Lazio, Toscana, Molise, Piemonte, Valle d’Aosta. Piogge su Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Veneto. Sulle restanti regioni avremo fenomeni più disorganizzati e deboli.

Insomma rispetto al ponte del 25 Aprile, che tutto sommato ha riservato diversi momenti stabili e tranquilli, non ci sono belle notizie per le nostre idee di gite e pic-nic all’aperto. Come potete osservare, occorrerà l’ombrello su tante località da nord a sud.

Anche i giorni successivi non si scherza: tra 2 e 3 Maggio la perturbazione resterà bloccata, intrappolata nel Mediterraneo centrale, con centro di bassa pressione situato tra il basso Tirreno e il mar Ionio. In tal caso saranno le regioni del sud e del lato adriatico a fare i conti con piogge più frequenti e temporali. Andrà leggermente meglio al Nordovest e sul medio-alto Tirreno.

E poi? Potrebbe concretizzarsi una piccola pausa dal maltempo tra 4 e 6 Maggio grazie ad una breve comparsa dell’anticiclone. Le temperature, in questa circostanza, dovrebbero aumentare di qualche grado ma pur sempre senza eccessi. Solo in Sardegna si intravedono punte di 27-29°C attorno al 6 Maggio, mentre sul resto d’Italia le massime oscilleranno tra i 18 e i 24°C. Insomma troppo poco per metter mano all’ombrellone!

E come se non bastasse nel prosieguo si intravedono nuove perturbazioni, nuove piogge e clima nuovamente più fresco per tutti (nel periodo tra 8 e 10 Maggio). La Primavera sembra proseguire su questa linea meteo di spiccata dinamicità e poca propensione al caldo anticipato.